Пропозиція зустрічі Байдена й Путіна залишається в силі, - Білий дім

Пропозиція особистої зустрічі президентів Джо Байдена й Володимира Путіна залишається в силі, повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу в четвер. За її словами, така зустріч стане гарним кроком уперед до "розвитку стабільних і прогнозованих відносин" між двома країнами.

Раніше у четвер прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "двосторонню зустріч, звісно, не вдасться так швидко організувати, питання й досі перебуває на стадії аналізу". Він сказав, що Росія також розглядає питання участі у запланованому на наступний тиждень віртуальному Кліматичному саміті, який проводять США.

У відповідь на запитання журналістів про те, чи накладені на Росію американські санкції в економічній, кіберсфері та за дії в Криму завадять зустрічі Байдена і Путіна, Пєсков відповів, що це буде рішенням самих президентів.

Під час брифінгу у Білому домі журналісти також спробували розпитати Псакі, чому серед оголошених сьогодні санкцій не було обмежень проти газопроводу "Північний потік-2". Вона відповіла: "Я не можу нічого передбачати щодо "Північного потоку", ми вважаємо, що це погана угода, але ми вдались до тих кроків, які вважали відповідними".

Прес-секретарка також відмовилась коментувати тон, яким президенти вели розмову у вівторок, підкресливши, що судити про розмову можна з її змісту.

Нагадаємо, Білий дім повідомив, що Байден, зокрема, "озвучив занепокоєння через раптове накопичення військ Росії в окупованому Криму та на кордонах з Україною, і закликав Росію до деескалації напруги", а також "висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності України".

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