У 2011 році Байден сказав Путіну, що не думає, що в нього "є душа". Якою буде його політика щодо Росії тепер? - аналітики

Після свого першого обрання президенти Джордж Буш-молодший та Барак Обама намагались "перезавантажити" відносини із президентом Володимиром Путіним. Однакк Джо Байден, який за оцінками американських медіа переміг на цьогорічних виборах, хоча й був прихильником спроби переглянути відносини із Росією за адміністрації Обами, навряд чи буде робити кроки назустріч Кремлю, кажуть колишні дипломати та аналітики.

Які позиції щодо Росії в Трампа й Байдена?

У жовтні в ефірі CNN Байден заявив: "Я думаю, що Росія - супротивник (opponent - ред.), я справді так думаю". Для порівняння, Китай він називав "серйозним конкурентом (competitor - ред.)".

Також під час своєї виборчої кампанії Байден критикував президента Дональда Трампа за його слабку політику щодо Путіна. Зокрема, демократ вказував на відсутність заяв стосовно отруєння опозиціонера Олексія Навального, відповідальність за яке Байден та ЄС покладають на Москву.

У відповідь Трамп, який він та працівники його адміністрації називали Китай головною загрозою Сполученим Штатам, заявив у серпні: "Остання людина, яку Росія хоче бачити у Білому домі, - це Дональд Трамп, тому що ніхто не був суворіший до Росії, ніж я".

Особисті взаємини

Навряд чи Байден, прийшовши до влади, буде "перезавантажувати" відносини із Москвою, - вважає Девід Креймер, колишній високопосадовець Державного департаменту за адміністрації Джорджа Буша-молодшого та експерт Інституту Маккейна. "Москва продовжувала кампанії з дезінформації проти нього, не думаю, він простягне руку вперед і скаже: "Давайте миритись".

Байден і Путін зустрічались особисто у 2011 році. Як потім розповів Байден в інтерв'ю виданню The New Yorker, під час зустрічі він сказав Путіну: "Я дивлюсь у ваші очі, й не думаю, що у вас є душа... Він подивився на мене, посміхнувся й сказав: "Ми розуміємо один одного".

НАТО, санкції та ядерна зброя

Крім відсутності особистих взаємовідносин між лідерами, проти Росії, нагадують оглядачі, Росії продовжує діяти низка санкцій США, накладених адміністраціями Обами й Трампа, й навряд чи ці обмеження буде знято у найближчий час.

Також враховуючи те, що Росія продовжує свої кібератаки у Європі, дії на Донбасі, Сирії та Криму, напруження між Заходом і Кремлем збережеться. Хезер Вільямс, експертка британського аналітичного центру Chatham House, очікує, що Байден може посилити контроль за озброєнням і зміцнити співпрацю в межах НАТО, щоб стримувати поведінку Росії.

Зокрема, адміністрації Байдена і Путіна повинні будуть розглянути питання ядерної зброї - відповідна угода New START про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ядерних боєзарядів, міжконтинентальних балістичних ракет, ракет підводних човнів і бомбардувальників) спливає у лютому 2021 року. Путін уже виступав за продовження договору, Байден також висловлювався за його продовження іще на 5 років.

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