Байден і Сунак підтвердили непохитну підтримку України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у понеділок, що пропозиція Сполучених Штатів щодо гарантій безпеки для України на зразок Ізраїлю є одним із кількох варіантів, які обговорюються. Він додав, що переговори з цього питання ще далекі від завершення.

В оприлюдненому напередодні інтерв'ю телеканалу CNN президент США Джо Байден закликав поки що бути обережними із кампанією України щодо вступу до НАТО, заявивши, що Альянс може бути втягнутий у війну з Росією через пакт про взаємну оборону НАТО.

"Я не думаю, що в НАТО є одностайність щодо того, чи приєднувати Україну до сім'ї НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни", - сказав Байден. Американський глава держави також додав: "[Вступ до] НАТО - це процес, який забирає певний час, щоб [країна] почала відповідати всім вимогам, від демократизації до цілої низки інших питань".

"Тож тим часом, про що я довго говорив із [президентом] Зеленським, один із моментів, на який я вказав, це те, що США будуть готові (поки процес [вступу до НАТО] триватиме, а це буде довго) надати безпекові гарантії на зразок тих, що ми надаємо Ізраїлю: надаємо необхідне їм озброєння, можливості, щоб вони могли обороняти себе", - сказав Байден.

Як саме США допомагають безпеці Ізраїлю?

Постійна підтримка безпеки Ізраїлю була наріжним каменем американської зовнішньої політики для кожної адміністрації президента США з часів президентства Гаррі Трумена, повідомляє Держдеп.

Американське зовнішньополітичне відомство зазначає, що із моменту свого заснування в 1948 році Сполучені Штати надали Ізраїлю понад 125 мільярдів доларів двосторонньої допомоги, спрямованої на протидію новим і складним загрозам безпеці, подолання прогалин у спроможності Ізраїлю через допомогу в безпеці та співпраці, підвищення оперативної сумісності за допомогою спільних навчань.

"Ця допомога сприяла перетворенню Армії оборони Ізраїлю в одну з найбільш боєздатних і ефективних армій у світі та перетворила ізраїльську військову промисловість і технологічний сектор на один з найбільших експортерів військового потенціалу в усьому світі", - підкреслює Держдеп.

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного на термін у 10 років (2019-2028), Сполучені Штати щорічно виділяють 3,3 мільярда доларів США на оборону Ізраїлю і 500 мільйонів доларів США на програми співпраці з протиракетної оборони.

З 2009 фінансового року Сполучені Штати надали Ізраїлю 3,4 мільярда доларів на фінансування протиракетної оборони, включаючи 1,3 мільярда доларів на підтримку програми ППО "Залізний купол" (Iron Dome), починаючи з 2011 фінансового року, а також Сполучені Штати надають Ізраїлю доступ до найсучаснішого військового обладнання в світі, включаючи передові винищувачі F-35 Lightning.

За законодавством США, Ізраїль визнано основним союзником США поза НАТО. Цей статус надає іноземним партнерам певні переваги у сферах оборонної торгівлі та співпраці у сфері безпеки та є потужним символом тісних відносин зі Сполученими Штатами.

Як повідомляв Голос Америки, напередодні президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу ABC заявив, що НАТО має прямо заявили, що не боїться Росії, а Україні союзні країни мають надати чіткі гарантії безпеки, поки Київ не зможе приєднатись до Альянсу.

У статті використано матеріали Reuters