Байден зустрічається із Сунаком і королем Чарльзом перед самітом НАТО

Президент Джо Байден заявив про "міцну" дружбу з найближчим союзником США Великою Британією під час зустрічі із прем'єр-міністром Ріші Сунаком у Лондоні перед самітом НАТО у Вільнюсі, який, як очікується, продемонструє рішучість Заходу щодо підтримки України.

Вашингтон і Лондон назвали зустріч продовженням вже наявних дискусій між лідерами, хоча це був перший візит Байдена до офісу британського прем’єр-міністра на Даунінг-стріт як президента.

"Для нас чудово продовжувати наші розмови", — сказав Сунак Байдену на відкритті зустрічі. "Нам є про що поговорити, — відповів Байден. — Наші стосунки міцні".

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що двоє лідерів обміняються думками перед самітом НАТО в Литві, який розпочнеться у вівторок і буде присвячений війні Росії в Україні.

Напередодні поїздки Байден закликав поки що бути обережними щодо кампанії України щодо вступу до НАТО, заявивши, що Альянс може бути втягнутий у війну з Росією через пакт про взаємну оборону НАТО.

"Я не думаю, що в НАТО є одностайність щодо того, чи приєднувати Україну до сім'ї НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни", — сказав Байден в інтерв’ю CNN, яке вийшло в ефір у неділю.

Поїздка Байдена відбувається через кілька днів після того, як він погодився надіслати Україні касетні боєприпаси США. Такі боєприпаси заборонені більш ніж у 100 країнах, включаючи Велику Британію, де їх розглядають як загрозу для цивільного населення. Росія, Україна та США не підписали Конвенцію про заборону касетних боєприпасів.

"Я думаю, ви бачите, що прем'єр-міністр Сунак і президент Байден — одностайні стратегічно щодо України, в тісному розумінні ширшої картини того, чого ми намагаємося досягти, і єдині, як завжди", — сказав Салліван у неділю.

Відповідаючи на питання про касетні боєприпаси в суботу, Сунак сказав, що Британія є учасником конвенції, яка забороняє їхнє використання, і сказав, що Лондон продовжуватиме робити свій внесок у підтримку України.

Після зустрічі із прем'єром 80-річний президент поїде до Віндзорського замку, щоб побачитися з 74-річним королем Чарльзом, щоб обговорити збільшення приватних інвестицій для боротьби зі зміною клімату, загрозою, яку обидва лідери вважають екзистенційною.

"Президент з великою повагою ставиться до прихильності короля, зокрема, питанню клімату. Він був гучним голосом у цьому питанні", — сказав Салліван журналістам на борту Air Force One у неділю.

Салліван сказав, що Байден сподівається поглибити свої особисті відносини з британським монархом. Раніше Байден відзначив Чарльза за його лідерство в питаннях клімату.

Король прийме Байдена в замку, де почесна варта віддасть королівський салют і прозвучить гімн США, повідомили в офісі короля.

Раніше цього року Байден і Чарльз, які погано знають один одного, мали телефонну розмову, яку Салліван назвав "неймовірно теплою". Минулого року Байден відвідав похорон покійної матері короля Єлизавети, а перша леді Джилл Байден була на коронації нового короля.