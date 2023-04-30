Байден зустрівся із родиною Гершковича і закликав звільнити незаконно утримуваних журналістів і громадян США за кордоном

"Журналістика - це не злочин", - із такими словами до учасників традиційної вечері Асоціації кореспондентів Білого дому звернувся президент США Джо Байден.

Свою промову перед працівниками медіа, які висвітлюють роботу його адміністрації, Байден розпочав із заклику до підтримки свободи преси в усьому світі, згадавши неправомірні затримання американських журналістів Wall Street Journal Евана Гершковича в Росії та фрилансера Остіна Тайса в Сирії, пише CNN. Байден запевнив, що його адміністрація робить все, аби повернути їх додому: "Еван і Остін повинні бути негайно звільнені разом з усіма іншими американцями, затриманими за кордоном. Я працюю до біса важко (working like hell), щоб повернути їх додому".

До початку прийому у суботу президент США зустрівся із родиною Гершковича, пише Washington Post. Також серед 2600 людей учасників гала-церемонію, була Дебра Тайс, мати журналіста, про якого не було жодної звістки з моменту зникнення на контрольно-пропускному пункті в Сирії в 2012 році. Представники США кажуть, що вони діють, припускаючи, що він живий, й оголосили нагороду у мільйон доларів за інформацію, що допоможе його знайти.

На прийомі була й баскетболістка Бріттні Грайнер, яку торік звільнили із російської в'язниці після незаконного затримання.

Окрім відзначення ролі вільних медіа в демократичному процесі, неодмінною частиною вечері Асоціації кореспондентів Білого дому щороку є також жарти про політиків, посадовців, журналістів - як із боку професійних коміків, так і з боку президента.

Комік Рой Вуд-молодший, зокрема, пожартував про вік Байдена, який нещодавно оголосив про висування на другий термін. Вказавши на протести у Франції у відповідь на підвищення урядом пенсійного віку, Вуд додав: "Тим часом в Америці є 80-річний чоловік, який благає нас про ще чотири роки роботи".

Сам Байден жартував про губернатора Флориди Рона ДеСантіса, який може стати головним кандидатом на пост президента від Республіканської партії у 2024 році, а також згадав про Дональда Трампа, пожартуваши, що йому запропонували 10 доларів, щоб його виступ тривав менш, як десять хвилин. "Це зміна - президенту пропонують гроші за мовчання (hush money)", - пожартував Байден. Нагадаємо, Трамп став першим колишнім президентом, проти якого були висунуті кримінальні звинувачення: його підозрюють у фальсифікації ділової документації та змові, пов'язаними з виплатою грошей за те, щоб порноакторка Стормі Деніелс не розповідала про їхні стосунки. Трамп не визнав себе винним.

Сам колишній президент Трамп не брав участі у щорічній вечері кореспондентів, зокрема у 2019 році замість спілкування з журналістами він виступив на мітингу своїх прихильників і вкотре назвав ЗМІ "ворогами народу" і "шахраями".

Присутність на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому не є обов'язковим для президента США. Однак ця традиція дотримується з 1921 року. До Трампа останнім, хто не прибув на зустріч з пресою, був Рональд Рейган. У 1981 році незадовго до вечері він пережив замах і відновлювався від кульового поранення.