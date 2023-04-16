Президент Байден привітав християн східного обряду з Великоднем

«Ми з Джилл посилаємо теплі побажання всім тим православним християнам, які святкують Великдень, і радіємо разом з вами Воскресінню Ісуса Христа та перемозі світла над темрявою», - йдеться у привітання президента Байдена, розміщеному на сайті Білого дому.

«Сьогодні, коли ми молимося за всіх тих, хто страждає від війни та переслідувань, ми також дякуємо за людей у всьому світі, які перев’язують рани постраждалих і працюють, щоб захистити гідність усіх, у тому числі приймаючи біженців і захищаючи права людини», - написав Байден та закликав разом підтвердити відданість цій роботі та створенню знову кращого майбутнього, яке матиме безпеку, свободу та справедливість для кожного.

Президент Байден зазначив, що православні християни продовжують зміцнювати громади у США та в усьому світі: від сприяння взаєморозумінню між різними конфесіями до захисту відповідального ставлення до довкілля та служіння іншим з гідністю та повагою.

«Протягом цього священного сезону та наступних років ми з нетерпінням чекаємо продовження спільної роботи, щоб побудувати більш справедливий і співчутливий світ для всіх Божих дітей», - завершив Байден своє привітання.