Названо дату виступу Байдена з промовою про стан США - демократи та республіканці розходяться в його оцінках

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у п'ятницю направила запрошення президенту Джо Байдену виступити зі щорічним зверненням до Конгресу у вівторок, 1 березня, що на кілька тижнів пізніше, ніж традиційна дата виступу глави держави у Конгресі. Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на Білий дім, президент Байден уже прийняв пропозицію спікера.

Вперше в історії США щорічне "Звернення про стан держави" (State of the Union Speech) буде представлено президентом у березні. Протягом більшої частини останнього століття президенти виступали у Конгресі зі зверненням про стан справ у країні у січні чи лютому.

Як відзначає інформаційна агенція AFP, тлом промови стануть низькі рейтинги схвалення роботи 79-річного Байдена та наближення проміжних виборів у листопаді, на яких партія президента традиційно втрачає місця у Конгресі.

Критики президента США у Республіканській партії називають його президентство провальним, покладаючи на нього відповідальність за рекордну інфляцію у країні, зростання кількості захворювань на COVID-19, та ін.

"Інфляція є податком на кожного американця, і вона зростала кожного місяця президентства Байдена", - заявили днями у Конференції республіканців у Палаті представників Конгресу США.

Днями сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президентство Байдена перебуває у "вільному падінні".

Натомість Білий дім та Демократична партія США звертають увагу на падіння безробіття в країні, створення нових робочих місць, та наголошують на позитивних очікуваннях від втілення інфраструктурного плану Байдена.

"Ми інвестуємо в інфраструктуру більше ніж будь-коли в історії республіки", - заявили раніше у Демократичній партії США.

За даними опитування CNBC/Change Research, 60% опитаних заявили, що не схвалюють дії Байдена щодо економіки.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", AFP, CNBC.

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