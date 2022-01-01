Ось про що Байден говоритиме з Зеленським в неділю

Президент США Джо Байден планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 січня, повідомляють ЗМІ з посиланням на інформацію Білого дому.

Розмова стосуватиметься підтримки суверенітету та територіальної цілісності України з боку США а також дипломатичних зусиль з деескалації напруги в регіоні, заявив посадовець Білого дому журналістам.

Байден "планує поговорити телефоном з президентом України Зеленським, - заявив посадовець, - щоб підтвердити підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності з боку США, розглянути підготовку до дипломатичних зусиль із деескалації ситуації в регіоні".

Розмова відбудеться через декілька днів після переговорів Байдена з російським президентом Володимиром Путіним, а також передуватиме зсіданню ради Росія-НАТО, переговорам російських та американських дипломатів та засіданню ОБСЄ, запланованим на січень.

Байден заявив, що під час розмови з Путіним вказав російскому президенту, що на Росію очікують значні наслідки в разі подальшого вторгнення до України. "Ми чітко зазначили президенту Путіну - якщо він зробить ще кроки в Україну, настануть значні санкції, - заявив Байден спілкуючись з пресою у своїй резиденції в штаті Делавер 31-го грудня. - Ми збільшимо присутність в Європі із союзниками по НАТО і ціна за такі його дії буде високою".

Путін заявив про можливий "розрив відносин" із Заходом у разі безпрецедентних санкцій, повідомляють ЗМІ з посиланням на інформацію помічника російського президента Юрія Ушакова.

В Держдепі підкреслюють - спілкування з російською стороною відбувається в координації з європейськими партнерами та Україною. 30-31 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмови щодо підтримки України та важливості деескалації в регіоні з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, прем'єр-міністром Італії Луїджі Ді Майо, міністеркою закордонних справ Канади Мелані Джолі.

В статті використано матеріали АР, Reuters.

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