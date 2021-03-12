Байден зустрінеться із прем'єром Японії - зустріч стане першим візитом закордонного лідера до Білого дому для нової адміністрації

Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга наступного місяця відвідає США для переговорів щодо питань Азійсько-Тихоокеанського регіону. Про це заявив речник уряду Японії, повідомляє інформаційна агенція Reuters. Американські ЗМІ також повідомляють, з посиланням на джерело в уряді США, що зустріч стане першим офіційним візитом закордонного лідера до Білого дому за президентства Байдена.

У Японії заявили, що зустріч лідерів покликана показати відданість Байдена та Суга свободі та справедливості у регіоні.

Президент Джо Байден вранці в п'ятницю взяв участь у віртуальному саміті лідерів країн Чотирьохсторонього діалогу з безпеки (Quad), в який входять Австралія, Індія та Японія. В ході бесіди з лідерами групи, яка має пріоритетне значення для протидії зростаючій військовій та економічній потужності Китаю, Байден наголосив, що вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон має важливе значення для майбутнього всіх чотирьох країн.

США хочуть зміцнити зв'язки з союзниками і партнерами, бо Китай проводить все більш агресивну зовнішню політику в Азії і за її межами. У Вашингтоні заявили, що виробництво вакцин буде використовуватися для імунізації населення Південно-Східної Азії, де Пекін бореться за свій вплив.

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