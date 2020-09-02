Заступник держсекретаря США попередив про значні наслідки у випадку втручання Росії до Білорусі

Заступник держсекретаря США Стівен Біґен попередив, що військове втручання Росії до Білорусі матиме «дуже негативний» вплив на відносини Москви із США та європейськими країнами.

Біґен заявив Радіо Свобода, що, хоча США не розглядають події в Білорусі як геополітичне змагання, розгортання російських сил в Білорусі «спричинить значні наслідки для відносин між Росією і США, Росією і Європою».

«Останні чотири роки були дуже складними для американо-російських відносин, але не виключено, що вони можуть погіршитися», - сказав Біґен.

«Одна з речей, яка може обмежити можливості будь-якого президента - незалежно від результатів [президентських виборів в США в листопаді] - по розвитку співпраці з Росією в будь-якій сфері, - це пряме російське втручання в Білорусі», - додав він.

Напередодні колишній координатор санкційного режиму у Держдепі США, коментуючи можливе запровадження Вашингтоном санкцій проти білоруських чиновників, відзначив важливість сигналу з боку офіційного Вашинтона Кремлю.

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