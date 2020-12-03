Заступник держсекретаря США закликав владу Білорусі звільнити всіх несправедливо затриманих

З серпня у Білорусі брутально порушуються права людини та зобов'язання цієї країни як члена ОБСЄ. Про це заступник державного секретаря США Стівен Біґен заявив у четвер у ході виступу на віртуальній раді міністрів закордонних справ країн ОБСЄ.

"Понад 100 політичних в'язнів утримуються у Білорусі за використання їх прав та фундаментальних свобод". - заявив Біґен.

Високопосадовець Держдепу закликав владу Білорусі звільнити політичних в'язнів, журналістів та усіх несправедливо затриманих.

"Вони мають брати участь у змістовному діалозі з Координаційною радою та громадянським суспільство Білорусі", - заявив Біґен про владу Білорусі.

Відкриваючи зустріч міністрів голова ОБСЄ, прем'єр-міністр, міністр з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рама висловив жаль з приводу того, що офіційний Мінськ не прийняв зроблену разом із міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде пропозицію відвідати Білорусь та сприяти діалогу.

"Я зберігаю переконання, що ОБСЄ - інклюзивна організація перебуває у сприятливій ситуації та готова надати підтримку Білорусі", - заявив Рама.

Сьогодні міністр закордонних справ Росії Лавров у зверненні до міністрів закордонних справ ОБСЄ розкритикував позицію ОБСЄ назвавши її однобокою.

"Протести "жовтих жилетів" у Франції, посилення міжрелігійного тертя, масові демонстрації в інших європейських країнах, затяті заворушення на расовому ґрунті у США з десятками жертв підтверджують, що гострі проблеми із дотриманням прав людини не можна шукати лише "на схід від Відня",- заявив Лавров.

Як повідомляє державна інформаційна агенція Білорусі БелТА, напередодні Олександр Лукашенко закликав країни Організації договоу щодо колективної безпеки (Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Кіргізія, Таджикістан) об'єднатись проти тиску та втручання ззовні. Лукашенко назвав зовнішнє втручання причиною загострення ситуації у Білорусі. Ці заяви послідовно відкидають представники міжнародної спільноти.

Як повідомляв "Голос Америки", у четвер Біґен також заявив, що триваюча агресія Росії у східній Україні та окупація Криму становлять найбільш кричущі порушення суверенітету та територіальної цілісності всередині регіону ОБСЄ.

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