Білл Гейтс порівняв пандемію із світовою війною та запропонував 5 ідей для перемоги над коронавірусом

У блозі, опублікованому у четвер, 23 квітня, засновник компанії Microsoft, американський мільярдер Білл Гейтс виклав ідеї щодо інновацій у п’яти сферах, які є ключовими для припинення пандемії та повернення до економічної активності. Пандемію він порівняв із світовою війною, в якій усі країни опинилися на одному боці барикад.

По-перше, пише він, необхідне лікування симптомів, викликаних ураженням коронавірусом COVID-19, яке є ефективним у 95% випадках. Наявність такого лікування, навіть за відсутності вакцини, дозволить людям повернутися до звичного способу життя.

Гейтс пише, що крім ліків, які випробовуються, потенційним лікуванням може бути плазма пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, та виробництво синтетичних антитіл, які найкраще працюють проти вірусу.

Серед типів ліків, які дають йому найбільшу надію, - антивірусні препарати та такі, що змінюють імунну відповідь організму. До останньої категорії входить гідроксихлорохін.

По-друге, пише Гейтс, повернутися до звичного життя людству може допомогти вакцина, але у середньому на розробку вакцини від нової хвороби, яка є дієвою та ефективною, йде 5 років. Враховуючи увагу та ресурси, виділені на розробку вакцин, які можуть дієвими проти нового коронавірусу, Гейтс вважає, що результату можна чекати від 9-ти місяців до двох років.

По-третє, пише він, потрібне широкомасштабне тестування, включно із PCR-тими тестами, які люди можуть зробити собі самі. Фундація Білла та Мелинди Гейтс підтримала дослідження, яке довело, що ці тести є настільки ж ефективними, як й ті, що роблять медичні працівники. Важливим питанням тут також залишається те, чи можуть уряди, після того вірус виявлений, забезпечити умови карантину людини, яка проживають у тісному помешканні з іншими членами родини.

Втім, вказує він, існують додатки, які допоможуть людини, в якій виявили вірус, пригадати, де вона була та з ким контактувала, та добровільно поділитися цією інформацією.

Наступний крок – відслідковування контактів. Деякі країн, як Південна Корея та Китай, пише Гейтс, вимагають від пацієнтів надати інформацію про їх місцеперебування за останні 14 днів, що містить передачу даних геолокації з їхніх телефонів та банківської картки, що важко уявити в Європі та США.

Втім, вказує він, існують додатки, які допоможуть людини, в якій виявили вірус, пригадати, де вона була та з ким контактувала, та добровільно поділитися цією інформацією. Наприклад, є додатки, які, із використанням Блютуз, виявляють телефони людей, які знаходяться поблизу. Після отримання позитивного результату на COVID-19, усім цим людям можна вислати про це повідомлення і порекомендувати перевіритися самим. Щоправда, зазначає Гейтс, цей додаток не допоможе у випадку, коли інфікована людина залишила віруси на поверхнях.

В якості моделі він пропонує досвід Німеччини, які комбінує інтерв’ю уражених коронавірусом із базами даних.

І останнє – поступове відкриття економіки, відновлення комерційної та суспільної діяльності. Це буде виглядати як щось середнє між карантином і звичним життям: люди зможуть виходити, але не так часто і не скупчуватися; відвідувачі ресторанів займають лише кожен другий столик, у літаках залишається порожнім середнє місце. До цієї фази більшість розвинутих країн перейдуть у наступні місяці, вважає Гейтс.

Правила щодо відкриття економіки мають змінюватися поступово і адаптуватися, відповідно до результатів тестування, пише він і додає, що рішення щодо того, які сектори економіки треба відкривати першочергово, а які – ні – не є таким прямолінійним і у багатьох випадках будуть прийматися на місцевому рівні. Але тут можливі несподіванки.

«У Сполучених Штатах це може бути викликати складнощі, якщо один штат відкриє економіку зарано і почне бачити багато інфекцій. Чи мають інші штати спробувати зупинити людей від того, аби перетинати кордони штатів?», - задається він питанням.

Протягом тривалого часу Білл Гейтс говорив про необхідність готуватися до пандемії. Фонд Білла і Мелінди Гейтс спонсорує розробку вакцин та підтримку систем охорони здоров’я навколо світу.

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