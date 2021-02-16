Білл Гейтс закликав багаті країни повністю перейти на штучну яловичину - йому відповили кілька політиків у США

Бізнесмен, філантроп та активіст Білл Гейст заявив в інтерв'ю виданню MIT Technology Review, що багаті країни мають повністю перейти на споживання штучної яловичини (synthetic beef - англ.) Розмова відбулася минулого грудня і стосувалась нової книжки співзасновника компанії Microsoft під назвою "Як уникнути кліматичної катастрофи".

Пропозицію Гейтса зустріли критикою онлайн.

"Мене відпишіть", - твітує сьогодні сенатор-республіканець Рон Джонсон.

Натомість конгресмен від Республіканської партії Томас Массі (Thomas Massie - англ.) не побачив у словах Гейтса причин для занепокоєння серед американських любитетів яловичини.

"Думаю американці будуть ще довго їсти справжню яловичину, бо у нас державний борг 27.9 трильйонів доларів", - жартує Массі.

Причиною небхідності переходу до штучної яловичини Гейтс назвав проблему викидів метану рогатою худобою.

"Боюся, що знадобиться синтетика принаймні щодо яловичини", - наводить слова Гейтса видання.

Гейтс наголосив, що запропоновані ним зміни орієнтовані саме на багаті країни.

"Я не думаю, що 80 найбідніших країн будуть їсти синтетичне м'ясо. Я думаю, що всі багаті країни мають перейти на 100% синтетичну яловичину. До різниці у смаку можна звикнути і твредять, що з часом смак навіть стане кращим. Націнка на екологічність досить поміркована, щоб дозволити змінити поведінку людей, або використати регуляторні правила для того, щоб повністю змінити потребу", - відзначив Гейтс.

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