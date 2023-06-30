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- Голос Америки
Радіаційний фон навколо Запорізької АЕС не викликає занепокоєння - Кірбі
США продовжують ретельно моніторити ситуацію навколо Запорізької АЕС на предмет підвищення радіаційного фону, покладаючись на наявні ресурси моніторингу поблизу станції. Наразі показники не викликають занепокоєння.
Про це заявив Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, попри те, що в Україні вважають таку загрозу досить високою. Окремі експерти в інтерв'ю Голосу Америки оцінювали її аж до 90%.
Джон Кірбі додав, що адміністрація президента США регулярно спілкується із МАГАТЕ та послався на останні звіти організації про те, що на ЗАЕС не зафіксовано поточних проблем чи ознак неминучої аварії.
Утім посадовець нагадав, що атомна електростанція, навіть зупинена, “не повинна перебувати в центрі бойових дій”. Це все ще зумовлює небезпеку.
“Росії немає чого там перебувати, відверто кажучи, вони не мають стосунку чи права керувати ядерною енергією в Україні”, – додав представник Білого дому і запевнив, що США продовжують пильно стежити за ситуацією навколо ЗАЕС.
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- Голос Америки
Євросоюз наближається до вироблення механізму, як використати заморожені активи РФ на відбудову України
Російські активи, заморожені на європейських рахунках, можуть становити джерело фондів для повоєнної відбудови і розвитку України. Про це лідери Європейського Союзу говорили на засіданні Європейської Ради в Брюсселі в п'ятницю, 30 червня.
Виступаючи на прес-конференції, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відомство зосередиться на надприбутках від заморожених активів російського центрального банку.
Раніше в п’ятницю прем’єр-міністр Бельгії заявив, що непередбачуваний прибуток від заморожених активів Росії в Європі може скласти 3,27 мільярда доларів на рік для відновлення України.
"Ми працюємо над методом, заснованим на непередбачуваних прибутках... Якщо ми знайдемо стабільну правову платформу, ми зможемо використовувати її для України", - сказав на саміті Європейської Ради Александер де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії, де зосереджена значна частина російських активів.
Хоча серед європейських лідерів існує політичний консенсус щодо необхідності використати ці активи для оплати реконструкції, потрібно ще розробити законодавство, яке дозволить передати ці гроші Україні на законних підставах.
За оцінками Світового банку, Україні знадобиться щонайменше 411 мільярдів доларів для відновлення збитків, завданих війною. І ЄС та його союзники планують змусити Росію сплатити більшу частину цього рахунку.
Одна з ідей, висунутих в ЄС, полягає в тому, щоб стягнути відсотки з прибутку, отриманого від російських активів, залишивши самі активи недоторканими.
Телеканал CNN цитує слова Андерса Анліда, генерального директора Шведської національної ради з торгівлі та голови робочої групи ЄС, яка займається замороженими російськими активами. Він вважає, що такий підхід, ймовірно, принесе близько 3 мільярдів євро (3,3 мільярда доларів) на рік.
"Це найкращий спосіб використання цих активів, відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права", — сказав Анлід в інтерв’ю CNN. Він додав, що з ним погоджуються юристи Європейської комісії, яка пообіцяла розробити механізм доступу до заморожених російських активів протягом кількох тижнів. Зокрема, для цього необхідно було б внести зміни до Закону про державний імунітет 1978 року, який надає імунітет центральним банкам.
Але деякі країни-члени ЄС і Європейський центральний банк висловили стурбованість тим, що навіть ретельно спланований план може похитнути довіру до євро як другої за величиною резервної валюти світу, якщо виникнуть сумніви щодо законності дій ЄС. Деякі аналітики кажуть, що поява механізму вилучення грошей може налякати деяких інвесторів, які будуть боятися опинитися на місці росіян.
Серед тих, хто вважає, що механізм вилучення російських активів має бути ретельно пропрацьований, є і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив у п'ятницю, що використання конфіскованих російських активів для підтримки України є "жахливо складним".
"Наразі ніхто не знає, що можливо і як. Тому ми доручили Комісії поламати голову за нас і, коли вони прийдуть до результатів, знову повідомити нас", - сказав Шольц під час прес-конференції після дводенної зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі.
Як повідомляв Голос Америки, раніше з німецького уряду надходили сигнали, що Берлін вважає, що пропозиції Єврокомісії «навряд чи здобудуть достатню підтримку» в ЄС, бо вони підіймають «складні фінансові і юридичні питання».
Про які гроші йдеться?
У відповідь на російську агресію країни "Групи семи" та ЄС запровадили безпрецедентні санкції проти Росії. Серед цих заходів було і замороження російських валютних резервів — близько 300 мільярдів євро (327 мільярдів доларів), що становить близько половини валютних резервів Росії. Також було заморожено ще 30 мільярдів євро приватних активів російських олігархів.
Як пояснюють експерти, приблизно дві третини з державних грошей Росії, або 200 мільярдів євро (218 мільярдів доларів), зосереджені переважно на рахунках одного з найбільших у світі фінансових розрахункових будинків – у бельгійській компанії Euroclear.
Ця компанія відіграє ключову роль на світових ринках, врегульовуючи транскордонні операції та зберігаючи активи на суму понад 40 трильйонів доларів.
Як повідомляє CNN, у квітні група заявила, що за рік грошові кошти на її балансі зросли більш, як удвічі, і склали 140 мільярдів євро (153 мільярди доларів), через збільшення виплат, пов’язаних із замороженими російськими активами, включаючи облігації.
Зазвичай ці платежі надходили б на рахунки в російських банках, але вони були заблоковані внаслідок санкцій, і тепер самі по собі генерують величезні суми відсотків.
Як відзвітувала Euroclear, компанія регулярно інвестує такі довгострокові залишки готівки, і в першому кварталі вона зафіксувала 734 мільйони євро (802 мільйони доларів) у вигляді відсотків, отриманих від залишків готівки від російських активів, які перебувають під санкціями.
План, запропонований робочою групою ЄС, передбачав би використання цих доходів, отриманих Euroclear із заморожених російських активів, які потім надходили б до бюджету ЄС для відновлення України.
Як раніше повідомляв Голос Америки, Велика Британія наклала санкції на 24 російські банки з глобальними активами понад 940 мільярдів фунтів стерлінгів.
Велика Британія неодноразово заявляла, що заморозила активи на суму понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів з моменту вторгнення Росії до України. Якби на цю суму виплачувалися відсотки Україні, то йшлося б про десятки мільйонів.
- Голос Америки
Польща готова розмістити у себе ядерну зброю НАТО. Білий дім: Не коментуємо
Розгортання ядерних систем не є предметом публічного обговорення, тому США не коментують бажання Польщі розмістити на своїй території ядерну зброю.
Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у п'ятницю, 30 червня. Раніше того ж дня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький озвучив заяву, що Варшава посилює заклик до НАТО про готовність взяти участь у програмі ядерного стримування Nuclear Sharing.
Заклики Польщі пов'язані із російськими заявами про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. “Ми заявляємо про наше бажання швидко діяти з цього приводу", – сказав Моравецький. Прем'єр також додав, що очікує на згоду Вашингтона, оскільки "це перш за все рішення для американців" та наголосив про небажання поляків "сидіти, склавши руки, поки Путін посилює різні загрози".
Джон Кірбі запевнив, що США дуже уважно стежать за ситуацією з ядерної безпеки. Як і раніше, Білий дім повідомляє, що не зафіксовано жодних ознак того, що президент РФ Володимир Путін має будь-який намір застосувати ядерну зброю в Україні чи на континенті – тактичну чи стратегічну.
“Ми не змінили нашої стратегічної позиції”, - сказав Джон Кірбі.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден різко розкритикував розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі, назвавши цей крок "абсолютно безвідповідальним". МЗС Росії заявило, що ядерна зброя буде розміщена в Білорусі "безстроково".
Тоді президент США також назвав "реальною" загрозу того, що російський президент Володимир Путін віддасть наказ застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю.
Якими результатами для України завершився саміт у Брюсселі? Відео
Нині час - подвоїти підтримку України - з такими словами президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підбила пісумки саміту країн ЄС на пресконференції у Брюсселі. Дводенна зустріч європейських лідерів була також нагодою узгодити позиції союзників напередодні саміту НАТО.
- Голос Америки
Попри бунт в Росії, "Вагнер" не послабив намірів експлуатувати африканські країни - Білий дім
США стурбовані дестабілізаційною діяльністю угруповання “Вагнер” в Африці. Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу у п'ятницю заявив, що США мають інформацію про те, що “вагнерівці” допомогли організувати виведення миротворців ООН з африканської країни Малі, а перехідний уряд цієї країни за останні півтора року заплатив “Вагнеру” понад 200 мільйонів доларів.
За словами Кірбі, очільник “Вагнера” Євген Пригожин допоміг організувати відхід миротворчих сил ООН з Малі, відомих як MINUSMA.
“Нам відомо, що малійські високопосадовці працювали безпосередньо з людьми Пригожина, щоб повідомити генсека ООН про те, що Малі відкликала згоду на місію MINUSMA", - сказав Джон Кірбі.
У п'ятницю, 30 червня, Рада Безпеки ООН проголосувала за припинення місії у Малі. Раніше цього місяця Малі попросила миротворчі сили ООН залишити країну “негайно”, посилаючись на “кризу довіри” між малійською владою та десятирічною місією ООН. Перед тим тимчасовий президент Малі написав у Твіттер, що задоволений телефонною розмовою з президентом Росії Володимиром Путіним, яку він назвав “прямою та щирою”.
Раніше цього тижня Міністерство фінансів США запровадило санкції на чотири компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах та Центральній Африці та Росії через їхні зв'язки з групою “Вагнер”.
На брифінгу Кірбі зазначив, що США не бачать жодних ознак того, що "Вагнер" зменшує свій намір експлуатувати африканські країни, попри їхню спробу бунту на минулих вихідних у Росії.
“Ми будемо продовжувати працювати з нашими партнерами та союзниками, щоб усунути загрози, які представляє “Вагнер” в Африці. І ми також залишаємо відкритими додаткові можливості для притягнення “Вагнера” до відповідальності там чи будь-де, якщо ми виявимо, що вони продовжують здійснювати ці дестабілізуючі дії”, - сказав Джон Кірбі.
На питання, як позначиться на майбутньому “Вагнера” їхня невдала спроба бунту в Росії, Кірбі зауважив, що “ще занадто рано говорити, який стратегічний вплив матимуть ці події”.
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, те як Путін реагує на спробу бунту в Росії "може вказати нам деякі індикатори того, що може статися".
"У будь-якому разі ми нічого не збираємося з цим робити, але ми безперечно хочемо оцінити це", - додав Міллі.
Коментуючи місцеперебування Пригожина, Джон Кірбі сказав: “У нас немає інформації, яку ми вважаємо достатньо правдивою, щоб підтвердити його місцезнаходження. Ми бачили повідомлення від (лідера Білорусі Олександра) Лукашенка, що він перебуває в Білорусі, але ми не можемо це незалежно підтвердити”.
Представник Білого дому запевнив, що США продовжуватимуть притягати до відповідальності “вагнерівців” за “кричущі насильницькі, смертоносні та незаконні дії, які вони все ще здатні здійснювати”.
За оцінками експертів Атлантичної Ради, в чотирьох країнах Африки – Малі, Лівії, ЦАР та Судані, перебуває щонайменше 10 тисяч «вагнерівців».
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