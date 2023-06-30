Радіаційний фон навколо Запорізької АЕС не викликає занепокоєння - Кірбі 

Російські активи, заморожені на європейських рахунках, можуть становити джерело фондів для повоєнної відбудови і розвитку України. Про це лідери Європейського Союзу говорили на засіданні Європейської Ради в Брюсселі в п'ятницю, 30 червня.

Виступаючи на прес-конференції, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відомство зосередиться на надприбутках від заморожених активів російського центрального банку.

Раніше в п’ятницю прем’єр-міністр Бельгії заявив, що непередбачуваний прибуток від заморожених активів Росії в Європі може скласти 3,27 мільярда доларів на рік для відновлення України.

"Ми працюємо над методом, заснованим на непередбачуваних прибутках... Якщо ми знайдемо стабільну правову платформу, ми зможемо використовувати її для України", - сказав на саміті Європейської Ради Александер де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії, де зосереджена значна частина російських активів.

Хоча серед європейських лідерів існує політичний консенсус щодо необхідності використати ці активи для оплати реконструкції, потрібно ще розробити законодавство, яке дозволить передати ці гроші Україні на законних підставах.

За оцінками Світового банку, Україні знадобиться щонайменше 411 мільярдів доларів для відновлення збитків, завданих війною. І ЄС та його союзники планують змусити Росію сплатити більшу частину цього рахунку.

Одна з ідей, висунутих в ЄС, полягає в тому, щоб стягнути відсотки з прибутку, отриманого від російських активів, залишивши самі активи недоторканими.

Телеканал CNN цитує слова Андерса Анліда, генерального директора Шведської національної ради з торгівлі та голови робочої групи ЄС, яка займається замороженими російськими активами. Він вважає, що такий підхід, ймовірно, принесе близько 3 мільярдів євро (3,3 мільярда доларів) на рік.

"Це найкращий спосіб використання цих активів, відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права", — сказав Анлід в інтерв’ю CNN. Він додав, що з ним погоджуються юристи Європейської комісії, яка пообіцяла розробити механізм доступу до заморожених російських активів протягом кількох тижнів. Зокрема, для цього необхідно було б внести зміни до Закону про державний імунітет 1978 року, який надає імунітет центральним банкам.

Але деякі країни-члени ЄС і Європейський центральний банк висловили стурбованість тим, що навіть ретельно спланований план може похитнути довіру до євро як другої за величиною резервної валюти світу, якщо виникнуть сумніви щодо законності дій ЄС. Деякі аналітики кажуть, що поява механізму вилучення грошей може налякати деяких інвесторів, які будуть боятися опинитися на місці росіян.

Серед тих, хто вважає, що механізм вилучення російських активів має бути ретельно пропрацьований, є і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив у п'ятницю, що використання конфіскованих російських активів для підтримки України є "жахливо складним".

"Наразі ніхто не знає, що можливо і як. Тому ми доручили Комісії поламати голову за нас і, коли вони прийдуть до результатів, знову повідомити нас", - сказав Шольц під час прес-конференції після дводенної зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі.

Як повідомляв Голос Америки, раніше з німецького уряду надходили сигнали, що Берлін вважає, що пропозиції Єврокомісії «навряд чи здобудуть достатню підтримку» в ЄС, бо вони підіймають «складні фінансові і юридичні питання».

Про які гроші йдеться?

У відповідь на російську агресію країни "Групи семи" та ЄС запровадили безпрецедентні санкції проти Росії. Серед цих заходів було і замороження російських валютних резервів — близько 300 мільярдів євро (327 мільярдів доларів), що становить близько половини валютних резервів Росії. Також було заморожено ще 30 мільярдів євро приватних активів російських олігархів.

Як пояснюють експерти, приблизно дві третини з державних грошей Росії, або 200 мільярдів євро (218 мільярдів доларів), зосереджені переважно на рахунках одного з найбільших у світі фінансових розрахункових будинків – у бельгійській компанії Euroclear.

Ця компанія відіграє ключову роль на світових ринках, врегульовуючи транскордонні операції та зберігаючи активи на суму понад 40 трильйонів доларів.

Як повідомляє CNN, у квітні група заявила, що за рік грошові кошти на її балансі зросли більш, як удвічі, і склали 140 мільярдів євро (153 мільярди доларів), через збільшення виплат, пов’язаних із замороженими російськими активами, включаючи облігації.

Зазвичай ці платежі надходили б на рахунки в російських банках, але вони були заблоковані внаслідок санкцій, і тепер самі по собі генерують величезні суми відсотків.

Як відзвітувала Euroclear, компанія регулярно інвестує такі довгострокові залишки готівки, і в першому кварталі вона зафіксувала 734 мільйони євро (802 мільйони доларів) у вигляді відсотків, отриманих від залишків готівки від російських активів, які перебувають під санкціями.

План, запропонований робочою групою ЄС, передбачав би використання цих доходів, отриманих Euroclear із заморожених російських активів, які потім надходили б до бюджету ЄС для відновлення України.

Як раніше повідомляв Голос Америки, Велика Британія наклала санкції на 24 російські банки з глобальними активами понад 940 мільярдів фунтів стерлінгів.

Велика Британія неодноразово заявляла, що заморозила активи на суму понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів з моменту вторгнення Росії до України. Якби на цю суму виплачувалися відсотки Україні, то йшлося б про десятки мільйонів.