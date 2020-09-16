Bloomberg: Kомпанія Sandvine розірвала контракт з владою Білорусі - її технології використовували для "порушення прав людини"

Американська компанія Sandvine розірвала контракт з білоруською владою, в рамках якого в країну поставлялося обладнання для блокування інтернет-трафіку за допомогою технології DPI.

Як повідомляє Bloomberg, у Sandvine повідомили, що влада країни використовували технологію для "порушення прав людини" та створення перешкод "вільному потоку інформації під час виборів".

Через це компанія прийняла рішення розірвати угоду.

Як підкреслив у своєму мікроблозі автор публікації в Bloomberg Райан Галлахер, рішення Sandvine означає, що влада Белaрусі не зможе отримувати оновлення програмного забезпечення і втратить доступ до технічної підтримки, але саме обладнання для блокування інтернету продовжить працювати як мінімум найближчим часом.

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