Оглядачі критикують МВФ після повідомлень ЗМІ, що міжнародна установа може надати Білорусі майже мільярд доларів

Оглядачі критикують МФВ після повідомлень, що організація може надати позику Білорусі попри міжнародні санкції щодо країни.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що Білорусь може отримати від Міжнародного валютного фонду майже 1 мільярд доларів відповідно до спеціальних правил позичання (SDR- англ.) МВФ. Такі позики, повідомляє видання, розподіляються серед членів МВФ відповідно до обсягу їх економіки.

Речник МВФ заявив виданню, що політика організації орієнтується на позицію міжнародної спільноти.

"Хіба акронім SDRперекладається, як підтримка сумнівних режимів? США імовірно спробують завадити конверсії валют (FX conversion - англ.), але Росія просто надасть доларові свопи", - твітує британський економіст Тімоті Еш.

"Через вимоги щодо довкілля, соціальних питань та управління (ESG mandates - англ.) західному банку зараз було би складно надати позику Білорус. Чому МВФ, де домінує Захід, є виключенням? Можливо для цього є поважна підстава, якщо вона є, було би добре її назвати", - пише дослідник аналітичного центру IISS Найджел Гульд-Девіс.

На початку серпня Група підтримки Білорусі у Палаті представників Конгресу США закликала МФВ обмежити здатність режиму Лукашенка використовувати майбутню позику.

Заява законодавців відзначила, що надання Білорусі позики МВФ "надсилає авторитарним правителям сигнал, що вони можуть отримати винагороду за спонсороване урядом насильство проти власних громадян".

Як повідомляє державна білоруська інформаційна агенція БелТА, у п'ятницю президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував білоруських опозиціонерів, які у минулому закликали МВФ не виділяти країні кошти.

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