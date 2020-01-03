Росія припинила постачати нафту в Білорусь. Транзит до Європи під питанням?

Росія припинила постачання нафти до нафтових заводів Білорусі з 1 січня.

«Поставки призупинені. Заводи зменшують виробництво до технічного мінімуму», - заявила речниця білоруської державної енергетичної компанії «Белнафтохім».

Через це рішення Європа може відчути перебої з постачанням нафти, - вважають оглядачі.

Близько 10% російської нафти надходить до країн західної Європи нафтопроводом «Дружба» через територію Білорусі. Трубопровід спроможний прокачувати понад мільйон барелів щоденно до Німеччини, Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії.

Росіяни підтверджують, що припинили поставки нафти до Білорусі, утім запевняють, що перебоїв із транзитом немає. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

"З першого січня ми не отримали жодних запитів від нафтових компаній для поставок на білоруські заводи. Утім транзит нафти через Білорусь продовжується на повну потужність", - цитує інформагенція речника "Транснєфті" Ігора Дьоміна з посиланням на джерела.

Нафтопровід "Дружба" починається у російському Татарстані, потім проходить через інші російські регіони у білоруський Мозир. Там "Дружба" розгалужується на дві ділянки.

Північний прокладений у Білорусі, Латвії, Литві, Польщі і Німеччини. Південний – в Україні, Чехії, Словаччині та Угорщині. Крім того, з російського Брянська через Білорусь прокладений маршрут до Литви і Латвії.

За останні 10 років Москва та Мінськ вже неодноразово мали нафтові та газові суперечки.

Як вважають експерти, Росія використовує різні спроби тиску на Білорусь, щоб домогтися об’єднання двох країн в єдину союзну державу. Лукашенко намагається протистояти цьому, попри значну економічну залежність Білорусі від Росії.

Росія раніше скоротила субсидії для Білорусі, а ціна на нафту і газ для білорусів наближається до світової ринкової ціни.

Наразі невідомо, коли Москва та Мінськ відновлять переговори про постачання нафти. В обох країнах новорічні святкування триватимуть принаймні до 9 січня.

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