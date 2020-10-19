Успішна Україна важлива не лише для українців, але й для білорусів, які виборюють своє майбутнє - експерти про мирний процес на Донбасі

Як на мирний процес в Україні впливає ситуація у Білорусі експерти й дипломати говорили під час дискусії, організованої американським Інститутом Миру.

Володимир Єльченко, посол України у США, підкреслив: "Йдеться не лише про дуже видимий вплив ситуації в Білорусі на Україну. Це присутність російських військ там, які були й до того уздовж білорусько-українського кордону. Звісно, тепер їхня кількість зросла як наслідок запиту Лукашенка до Путіна. Інші менш очевидні зміни – це присутність російських охоронців у білоруських високопосадовців".

Білорусь не має власної міжнародної політики і має спільну міжнародну політику із Росією

"Інше питання у тому, що Білорусь – входить до договору із Росією «Союзна держава», і там є деякі положення, які помітили небагато людей, що обидві країни мають одну позицію із міжнародних питань. Фактично це означає, що Білорусь не має власної міжнародної політики і має спільну міжнародну політику із Росією".

Окремо Єльченко підняв питання того, якими можуть бути майбутні відносини між Україною та Білоруссю, якщо до влади прийдуть представники опозиції.

судячи із заяв пані Тихановської, ми не повинні очікувати якихось драматичних і позитивних змін у позиції Білорусі щодо України

"Основуючись на моєму досвіді спілкування із білоруськими дипломатами, переважно у Нью-Йорку в ООН і також на двосторонніх зустрічах і судячи із заяв пані Тихановської [Лідерки білоруської опозиції], ми не повинні очікувати якихось драматичних і позитивних змін у позиції Білорусі щодо України – у випадку, якщо вона або інші представники опозиції прийдуть до влади у Білорусі. Що досить песимістично. Але основою мого оптимізму є відносини білоруського та українського народу, що свідчить про те, що у білорусів як громадянського суспільства немає ніяких негативних намірів щодо України.

"Україна дуже важлива не лише для мільйонів українців, але й для мільйонів білорусів, які борються за майбутнє, якого вони прагнуть – бути вільними й демократичними, - вважає Орися Луцевич, дослідниця Chatham House. - Й успішна Україна – те натхнення, яке потрібно у регіоні та для світової демократії".

«Як підтримати Україну?», - я б відповіла: «Підтримуйте Білорусь»

"Я пам’ятаю, як говорила із лауреаткою Нобелівської премії з літератури Світланою Алексієвич, яку я спитала: «Що ми можемо зробити для Білорусі?» Вона відповіла: «Підтримувати Україну», що Захід повинен підтримувати Україну. Зараз якщо б мене спитали: «Як підтримати Україну?», - я б відповіла: «Підтримуйте Білорусь». Тому що Росія бачить ще як один театр подій".

При цьому Луцевич сумнівається у намірах Кремля припинити агресію на Донбасі та незаконну анексію Криму, тож закликає українців готуватись до тривалого протистояння.

Ми не можемо очікувати, що Путін відступить і дозволить Україні мати мир на умовах України

"Ми не можемо очікувати, що Путін відступить і дозволить Україні мати мир на умовах України – це було б чудово, але це утопія. У справжньому житті Україна повинна готуватись до того, щоб міцно триматись разом зі своїми союзниками. Росія хотіла зашкодити й побороти Україну, але не вдалось це зробити. Західні санкції поки не перемогли Росію. Але боротьба триває".

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