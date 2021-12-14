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Дерджеп засудив політично мотивовані вироки опозиціонерам у Білорусі

На фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен

США засуджують політично мотивовані вироки білоруським опозиціонерам Сергію Тихановському, Миколі Статкевичу, журналісту "Радіо Свобода" Ігорю Лосику та іншим. Відповідну заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена розміщено на сайті Держдепу.

Заява відзначає, що вироки стали результатом процесу, який не відповідає принципу верховенства права.

Як заявив Блінкен, вироки є подальшим свідченням того, що режим у Білорусі зневажає міжнародними забов'язаннями країни а також правами людини та фундаментальними свободами білорусів.

"Ми повторюємо наш заклик до режиму Лукашенка припинити утиски членів громадянського суспільства, незалежні ЗМІ, політичну опозицію, атлетів, студентів, правників та інших білорусів; негайно звільнити всіх із понад 900 політичних в'язнів, включно з паном Тихановським, паном Лосиком, паном Статкевичем, та іншими; вести справжній діалог з демократичними силами та громадянськими суспільством; провести вільні та чесні вибори під міжнародним спостереженням; припинити жорстоку експлуатацію вразливих мігрантів; та поважати його забов'язання у відповідності до міжнародного права", - відзначає заява Блінкена.

Раніше, як повідомляє "Радіо Свобода", у Білорусі 14-го грудня оголосили вирок у так званій "справі Тихановського". Опозиційного блогера Сергія Тихановського засудили до 18 років позбавлення волі в колонії посиленого режиму.

"18-річний вирок Сергію Тихановському символізує репресії уряду Білорусі проти власного народу. Перед тими, хто виступає против влади, постає жахливий вибір - конати у тюрмі, чи залишити Білорусь", - заявили у міжнародній правозахисній організації "Міжнародна амністія".

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