США засудили "ганебні" вироки Колесніковій та Знаку

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав "політично вмотивованими та ганебними" вироки, винесені білоруським опозиціонерам Марії Колесніковій та Максиму Знаку, яких Мінський суд засудив до 11 та 10 років колонії, відповідно.

"На жаль, ці вироки і далі підтверджують повну зневагу з боку режиму до прав людини та основоположних свобод народу Білорусі", - заявив Держсекретар.

Він закликав "припинити репресії проти білоруського народу, звільнити політичних в'язнів, включаючи Колеснікову та Знака та розпочати демократичний діалог задля проведення вільних і справедливих виборів під міжнародним спостереженням".

США "підтримують прагнення народі Білорусі до демократичного процвітуючого майбутнього у вільній і незалежній країні", - додав головний дипломат США.

Як повідомлялось раніше, із осудом вироків Марії Колесніковій та Максиму Знаку виступили в ЄС.

«ЄС висловлює жаль через кричущу неповагу мінського режиму до прав людини і основних свобод народу Білорусі», – мовиться у заяві представника ЄС із зовнішньої політики.

Представниця міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Зассе заявила журналістам, що вироки є прикладом «безжального продовження репресій і залякування з боку білоруського режиму стосовно опозиційних політиків і громадянського суспільства». «Уряд Німеччини засуджує безпідставний вирок Марії Колесніковій та Максиму Знаку та використання системи правосуддя для політичних репресій в Білорусі», – сказала вона.

Після оголошення вироку міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що режим Лукашенка «повинен припинити репресії і звільнити всіх політичних в’язнів».

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