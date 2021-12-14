Оглядачі, політики, урядовці коментують вироки опозиціонерам у Білорусі

Оглядачі, активісти, політики коментують вирок представникам білоруської опозиції оголошений сьогодні.

Як повідомляє "Радіо Свобода", у Білорусі 14-го грудня оголосили вирок у так званій "справі Тихановського". Опозиційного блогера Сергія Тихановського засудили до 18 років позбавлення волі в колонії посиленого режиму.

"18-річний вирок Сергію Тихановському символізує репресії уряду Білорусі проти власного народу. Перед тими, хто виступає против влади, постає жахливий вибір - конати у тюрмі, чи залишити Білорусь", - заявили у міжнародній правозахисній організації "Міжнародна амністія".

"Саме існування цих людей є злочином для режиму. Їх піддано репресіям за бажання жити у вільній Білорусі", - заявила у соціальній мережі Twitter лідерка опозиції до Лукашенка, дружина Сергія Тихановського, Світлана.

"Ніхто не вірить, що вони довго пробудуть у в'язниці. Режим просто не виживе", - пише колишня білоруська журналістка, дослідниця американського аналітичного центру "Атлантична Рада", Анна Любакова.

Також, повідомляє "Радіо Свобода", у справі до значних термінів засуджені: медіаконсультант "Радіо Свобода" Ігор Лосик; блогер Володимир Циганович; оператор YouTube каналу Тихановського «Країна для життя» Артем Саков; модератор соцмереж «Країна для життя» Дмитро Попов; лідер незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії (Народна Громада) Микола Статкевич.

Усіх їх режим Лукашенка звинувачує у "розпалюванні соціальної ворожнечі та організації масових заворушень".

Як повідомляє державне інформаційне агентство Білорусі БелТА, представник прокуратури країни вказав, що Тихановський отримав покарання, яке на 2 роки менше, ніж максимальний строк передбачений законом.

Сьогодні вирок Сергію Тихановському засудив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. Дипломат назвав вирок "очевидним проявом політичних репресій проти опозиційного політика".

"Ми рішуче засуджуємо вирок Сергію Тихановському та іншим опозиціонерам, яких засудили до тривалих термінів ув'язнення у Білорусі. Репресії проти опозиції та громадянського суспільства мають нарешті зупинитись. Всіх політичних в'язнів має бути негайно та без умов звільнено", - заявили у Міністерстві закордонних справ Австрії.

Президент медіакорпорації "Радіо Вільна Європа"/"Радіо Свобода" Джеймі Флай заявив, що поводження режиму Лукашенка з Ігорем Лосиком заслуговує на осуд: «Закритий судовий процес над ним та іншими обвинуваченими впродовж останніх пʼяти місяців був обурливою пародією на справедливість. Ми знову закликаємо режим Лукашенка припинити напади на новинні організації, журналістів та блогерів, таких як Ігор, та дозволити йому повернутися до дружини та доньки».

Як відзначає видання The New York Times, після протестів у Білорусі після виборів у серпні 2020-го року, Лукашенко розпочав значну кампанію репресій.

"Тисячі людей, включно з лідерам опозиції, протестувальниками та особами пов'язаними із опозиційними медіа, були затримані. Правозахисники вважають сотні з ним політичними в'язнями", - пише видання.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", The New York Times.

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