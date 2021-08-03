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Що білоруські активісти кажуть про смерть Шишова? Відео

Що білоруські активісти кажуть про смерть Шишова? Відео
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Що білоруські активісти кажуть про смерть Шишова? Відео

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Західні дипломати і експерти у Вашингтоні трактують загибель Шишова як сигнал режиму Лукашенка білоруським опозиціонерам за кордоном напередодні річниці виборів в Білорусі, що вони ніде не можуть почуватися в безпеці.

Білоруські активісти, які зараз живуть тимчасово в Україні та Польщі, сказали Голосу Америки, що саме так і сприйняли події в Києві. Вони закликали українську владу швидко та якісно розслідувати усі обставини смерті Віталія Шишова.

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