Західні дипломати і експерти у Вашингтоні трактують загибель Шишова як сигнал режиму Лукашенка білоруським опозиціонерам за кордоном напередодні річниці виборів в Білорусі, що вони ніде не можуть почуватися в безпеці.
Що білоруські активісти кажуть про смерть Шишова? Відео
Білоруські активісти, які зараз живуть тимчасово в Україні та Польщі, сказали Голосу Америки, що саме так і сприйняли події в Києві. Вони закликали українську владу швидко та якісно розслідувати усі обставини смерті Віталія Шишова.
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