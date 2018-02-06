Більшість американців - за легалізацію іммігрантів-"мрійників" і проти стіни з Мексикою - опитування

Дві третини американців вважають, що ті, кого нелегально привезли до Сполучених Штатів, коли вони були дітьми, і хто зараз проживає в США - мають отримати законний статус.

Більшість американців також виступає проти будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Про це свідчать результати нового опитування NPR/Ipsos.

Автори опитування помітили, що представники різних політичних партій мають відмінні погляди стосовно питання імміграції, зокрема прихильники різних партій по-різному дивляться на те, якою має бути стратегія в цій сфері, а також по-різному ставляться до закидів, що іммігранти забирають робочі місця у американців або чинять більше злочинів.

"Після того, як Трамп отримав контроль над Республіканською партією, імміграція стала лінією розділу навіть більшою, ніж інші соціальні питання", - сказав Кріс Джексон, віце-президент Ipsos. “Це – лінія, яка найбільше розділяє дві партії".

За даними опитування, 65 відсотків американців зазначили, що вони підтримують надання законного статусу для так званих "мрійників" - нелегальних іммігрантів, які потрапили у США в дитячому віці. Багато з них зареєструвались у рамках програми DACA, що захищає їх інтереси.

56 відсотків американців також виступили проти стіни на кордоні з Мексикою, в той час як 38 відсотків підтримали будівництво стіни. 60% відсотків вважають фінансування будівництва стіни з бюджету "даремною витратою коштів платників податків", свідчить опитування.

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