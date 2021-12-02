Нові протипандемічні заходи у США включатимуть більш жорсткі правила в'їзду до країни

Президент США Джо Байден в четвер оголосить новий пакет заходів для обмеження поширення COVID-19 у зимовий період, оголосили в Білому домі.

Серед заходів - більш жорсткі вимоги до тих, хто в'їжджає до країну. Нові правила діятимуть вже з наступного тижня. Згідно з ними, подорожуючі повинні будуть здати тест на COVID-19 за добу перед відльотом до США, а не за три дні, як передбачають правила на тепер. Як і раніше, іноземці, які хочуть в'їхати до Сполучених Штатів, перед посадкою на літак, або при перетині наземного кордону, повинні надати посвідку вакцинації від COVID-19. Враховуються щеплення зроблені вакцинами зареєстрованими США та Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Для того, щоб зробити подорожі у зимовий період більш безпечними влада США продовжує дію маскового режиму на транспорті до 18 березня, оголосили в Білому домі.

В четвер Байден планує оголосити нові заходи із стимулювання тестувань, включаючи можливість для американців, які мають приватну медичну страховку, отримати відшкодування вартості швидких тестів на коронавірус.

План також передбачає широке коло заходів із стимулювання вакцинації. Вакцинація стане основою заходів зі стримування пандемії взимку, заявив Байден в понеділок. Заходи не будуть включати закриття роботи бізнесу, чи локдауни.

Майже 60% американців пройшли повну вакцинацію і план Байдена зробить додаткову вакцинацію безкоштовною і легко доступною. 41 мільйон американців вже отримали додаткову вакцинацію, повідомили в Білому домі.

Поява нового штаму вірусу "Омікрон" викликала побоювання нової хвилі пандемії. Поширення вірусу негативно позначиться на економіці і зробить інфляцію більш затяжною, попередив цього тижня голова Федерального резерву США Джером Пауелл.

В понеділок президент США Джо Байден звернувся до американців із закликом не панікувати. Він закликав американців вакцинуватись від COVID-19 а тим, хто пройшов повний курс вакцинацій - робити додаткові щеплення.

"Найкращий захист від нового штаму, або будь-яких інших, з якими ми стикались - заявив Байден, - це повна вакцинація та додаткове щеплення".

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"Якщо люди вакцинуються і носитимуть маски, потреби в локдаунах не буде", - додав він в понеділок.