Білий дім подякував Україні за звільнення полонених американців 

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван подякував президенту України Володимиру Зеленському за включення двох американців до списку військовополонених, які у середу повернулися з російського полону.

"З нетерпінням чекаємо на те, коли наші громадяни повернуться до своїх родин", - написав Салліван у Twitter, подякувавши також крон-принцу та уряду Саудівської Аравії й уряду Туреччини ні за посередництво.

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен також привітав обмін військовополоненими. "Сполучені Штати цінують включення України до перемовин усіх військовополонених, незалежно від їхнього громадянства", – сказав Блінкен.

У заяві Блінкена йдеться, що звільнені американці вже зустрілись із командою посольства США в Саудівській Аравії.

У заяві Держдепу також нагадали, що американцям не радять їздити до України "через активний збройний конфлікт та виокремлення громадян США в Україні представниками органів державної безпеки Росії". Американцям, що перебувають в Україні, вкотре порадили залишити країну, а ті, хто "їде до України, щоб взяти участь у бойових діях, постають перед суттєвими ризиками, й США не можуть гарантувати їхню безпеку".

21 вересня відбувся найбільший із початку повномасштабної російської війни 24 лютого обмін військовополоненими між Україною та Росією. З російського полону звільнили 205 українців та 10 громадян інших країн (Великої Британії, США, Марокко, Хорватії та Швеції), серед яких 108 – бійці полку "Азов", а також інші військовослужбовці НГУ, ВМС України, ЗСУ, ДПСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Держмитслужби, ДССТ й двоє цивільних.

Зокрема, двох полонених Росією британців Ейдена Ейсліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма на початку червня так званий "суд" угруповання "ДНР" засудив до страти за "найманство". Україна і світова спільнота засудили "вирок": усі троє жили в Україні і служили у ЗСУ за контрактом до початку повномасштабної війни, тож вони офіційно є військовослужбовцями, що, згідно з міжнародним правом, не повинно дозволяти вважати їх найманцями, пише "Радіо Свобода".

У міноборони Росії повідомили про повернення "55 російських військовослужбовців, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека". Про передачу Медведчука у повідомленні не сказано, відзначає "Радіо Свобода".

Зеленський заявив, що обмін став результатом особистих домовленостей із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами президента України, п'ятеро українських командирів перебуватимуть в Туреччині до кінця війни під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.

За словами в.о. голови СБУ Василя Малюка, з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом вдалося повернути з полону 802 бранців, пише "Українська правда".

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", "Українська правда"