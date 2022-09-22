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  • Голос Америки

Білий дім подякував Україні за звільнення полонених американців 

Військовополонені - п'ять британців, марокканець, швед, хорват і двоє американців - після прильоту до Ріяда, Саудівська Аравія, 21 вересня 2022. Saudi Press Agency/REUTERS

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван подякував президенту України Володимиру Зеленському за включення двох американців до списку військовополонених, які у середу повернулися з російського полону.

"З нетерпінням чекаємо на те, коли наші громадяни повернуться до своїх родин", - написав Салліван у Twitter, подякувавши також крон-принцу та уряду Саудівської Аравії й уряду Туреччини ні за посередництво.

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен також привітав обмін військовополоненими. "Сполучені Штати цінують включення України до перемовин усіх військовополонених, незалежно від їхнього громадянства", – сказав Блінкен.

У заяві Блінкена йдеться, що звільнені американці вже зустрілись із командою посольства США в Саудівській Аравії.

У заяві Держдепу також нагадали, що американцям не радять їздити до України "через активний збройний конфлікт та виокремлення громадян США в Україні представниками органів державної безпеки Росії". Американцям, що перебувають в Україні, вкотре порадили залишити країну, а ті, хто "їде до України, щоб взяти участь у бойових діях, постають перед суттєвими ризиками, й США не можуть гарантувати їхню безпеку".

21 вересня відбувся найбільший із початку повномасштабної російської війни 24 лютого обмін військовополоненими між Україною та Росією. З російського полону звільнили 205 українців та 10 громадян інших країн (Великої Британії, США, Марокко, Хорватії та Швеції), серед яких 108 – бійці полку "Азов", а також інші військовослужбовці НГУ, ВМС України, ЗСУ, ДПСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Держмитслужби, ДССТ й двоє цивільних.

Зокрема, двох полонених Росією британців Ейдена Ейсліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма на початку червня так званий "суд" угруповання "ДНР" засудив до страти за "найманство". Україна і світова спільнота засудили "вирок": усі троє жили в Україні і служили у ЗСУ за контрактом до початку повномасштабної війни, тож вони офіційно є військовослужбовцями, що, згідно з міжнародним правом, не повинно дозволяти вважати їх найманцями, пише "Радіо Свобода".

У міноборони Росії повідомили про повернення "55 російських військовослужбовців, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека". Про передачу Медведчука у повідомленні не сказано, відзначає "Радіо Свобода".

Зеленський заявив, що обмін став результатом особистих домовленостей із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами президента України, п'ятеро українських командирів перебуватимуть в Туреччині до кінця війни під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.

За словами в.о. голови СБУ Василя Малюка, з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом вдалося повернути з полону 802 бранців, пише "Українська правда".

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", "Українська правда"

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Як волонтери допомагали українським біженцям на американо-мексиканському кордоні. Відео

Як волонтери допомагали українським біженцям на американо-мексиканському кордоні. Відео
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Як волонтери допомагали українським біженцям на американо-мексиканському кордоні. Відео

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У серпні кордон Мексики і США перетнули останні українські біженці. Прибувати до США через Мексику, рятуючись від повномасштабної російської війни, вони почали ще на початку березня. На допомогу українським біженцям прийшли волонтери. Деталі - в сюжеті Христини Шевченко.

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  • Голос Америки

Доглядати за безпритульними собаками: історія волонтерки з Сум. Відео

Доглядати за безпритульними собаками: історія волонтерки з Сум. Відео
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Доглядати за безпритульними собаками: історія волонтерки з Сум. Відео

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У Сумах з лютого кількість безпритульних собак збільшилась вдвічі, і настільки ж побільшало роботи волонтерки, яка доглядає за ними. Скільки власних коштів витрачає на собак та про що мріє майстер спорту міжнародного класу – в сюжеті Олени Адаменко та Сергія Заїка.

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G7 не визнає результатів "референдумів" на окупованих територіях України

Зустріч країн "Групи семи", 28 червня 2022. (AP Photo/Martin Meissner)

Країни "Групи семи" (G7) не визнають так звані референдуми на окупованих територіях України. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок після зустрічі міністрів G7 у Нью-Йорку, на якій головувала Німеччина.

"Міністри закордонних справ «Великої сімки» та Верховний представник рішуче засудили заяву Росії про проведення фіктивних референдумів на суверенній території України, яка тимчасово перебуває під контролем Росії. Будь-які референдуми, які проводяться в умовах російської військової присутності, залякування та примусової депортації, не можуть бути вільними чи справедливими. Будь-яка анексія території України була б грубим порушенням суверенітету України та Статуту ООН", – йдеться у заяві G7.

Вони закликали всі держави однозначно засудити будь-які так звані "референдуми" на окупованих територіях України та не визнавати їхні результати.

G7 також запроваджуватиме цілеспрямовані санкції та має намір чинити економічний і політичний тиск на Росію. Вони висловили жаль з приводу навмисних ескалаційних кроків Росії, включаючи часткову мобілізацію резервістів і безвідповідальну ядерну риторику. "Росія має негайно припинити свою агресію, вивести свої війська та військову техніку з України та поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – додають у G7.

20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так званих "референдумів" про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Київ заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ "фейкових плебісцитів" на окупованих територіях.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.

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  • Голос Америки

Засідання Ради Безпеки ООН щодо України – наживо з перекладом українською

Засідання Ради Безпеки ООН "Встановлення миру та безпеки для України" – дивіться наживо з перекладом українською в ефірі "Брифінгу Голосу Америки".

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Доглядати за безпритульними собаками: історія волонтерки з Сум. Відео
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Доглядати за безпритульними собаками: історія волонтерки з Сум. Відео

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Доглядати за безпритульними собаками: історія волонтерки з Сум. Відео

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