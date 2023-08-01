Сполучені Штати не бачать ознак того, що за переворотом у Нігері стоїть Росія

Сполучені Штати не мають доказів того, що за державним переворотом у Нігері стоїть Росія, заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Національної Ради Безпеки при Білому домі.

«Відверто кажучи, з нашої точки зору, немає ознак того, що Росія стояла за цим [заколотом – ред.], що Росія матеріально підтримує його якимось чином, або якимось чином підтримує його дієво, і що якимось чином Росія відповідальна за те, що відбувається [в Нігері – ред.]», заявив Кірбі на брифінгу 1 серпня.

Раніше радник голови офісу президента України Михайло Подоляк на своїй сторінці в мережі X (колишний Twitter), заявив, що «абсолютно очевидно, що за так званим «військовим переворотом» у Нігері стоїть Росія».

«Стандартна російська тактика: відвернути увагу, скористатися моментом і розширити конфлікт. Підтримка, висловлена бунтівникам представниками проросійських Малі та Буркіна-Фасо (де активну роль відіграє ПВК «Вагнер»), лише додає впевненості в тому, що Росія має глобальний сценарій провокації нестабільності для підриву безпекового порядку у світі. Час зробити правильний висновок: лише усунення клану Путіна й відправлення Росії на політичне переродження гарантує світу недоторканність правил і стабільність», – написав Подоляк.

Як Голос Америки повідомляв раніше, минулого тижня військові Нігеру, на чолі з генералом Абдурахманом Чіані, усунули від влади президента Нігеру Мохамеда Базума.

У відповідь на заколот, Сполучені Штати та країни Європейського Союзу закликали військових повернути законно обраного президента до влади, а деякі європейські країни наклали санкції на Нігер.