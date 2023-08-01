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Сполучені Штати не бачать ознак того, що за переворотом у Нігері стоїть Росія
Сполучені Штати не мають доказів того, що за державним переворотом у Нігері стоїть Росія, заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Національної Ради Безпеки при Білому домі.
«Відверто кажучи, з нашої точки зору, немає ознак того, що Росія стояла за цим [заколотом – ред.], що Росія матеріально підтримує його якимось чином, або якимось чином підтримує його дієво, і що якимось чином Росія відповідальна за те, що відбувається [в Нігері – ред.]», заявив Кірбі на брифінгу 1 серпня.
Раніше радник голови офісу президента України Михайло Подоляк на своїй сторінці в мережі X (колишний Twitter), заявив, що «абсолютно очевидно, що за так званим «військовим переворотом» у Нігері стоїть Росія».
«Стандартна російська тактика: відвернути увагу, скористатися моментом і розширити конфлікт. Підтримка, висловлена бунтівникам представниками проросійських Малі та Буркіна-Фасо (де активну роль відіграє ПВК «Вагнер»), лише додає впевненості в тому, що Росія має глобальний сценарій провокації нестабільності для підриву безпекового порядку у світі. Час зробити правильний висновок: лише усунення клану Путіна й відправлення Росії на політичне переродження гарантує світу недоторканність правил і стабільність», – написав Подоляк.
Як Голос Америки повідомляв раніше, минулого тижня військові Нігеру, на чолі з генералом Абдурахманом Чіані, усунули від влади президента Нігеру Мохамеда Базума.
У відповідь на заколот, Сполучені Штати та країни Європейського Союзу закликали військових повернути законно обраного президента до влади, а деякі європейські країни наклали санкції на Нігер.
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Важливо, щоб світ почув від України про жахи, які коїть Росія – Держдеп про переговори в Саудівській Аравії
Росія не готова брати участь у «справжній дипломатії», заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу у вівторок, 1-го серпня.
Коментуючи питання журналістів про доцільність переговорів в Саудівській Аравії без участі Росії, він сказав, що на відмі ну від України, Росія «ніколи не бажала брати участь у справжній дипломатії».
“Я хотів би повторити те, що сказав президент України Зеленський, а саме, що він відкритий для справжньої дипломатії з Росією, коли Росія буде готова брати участь у такій дипломатії. На жаль, те, що ми бачили – з самого початку цієї війни, навіть до початку цієї війни, Росія ніколи не бажала брати участь у справжній дипломатії”, – заявив Метью Міллер.
Речник Держдепартаменту США наголошує, що США були готові говорити про будь-які справжні безпекові занепокоєння, які Росія мала перед початком війни. Він додає Україна чітко давала зрозуміти, що вони можуть зробити те саме. “Росія ніколи не була готова поставитись до цього серйозно”, – зауважує Міллер.
Важливо, щоб країни в усьому світі почули безпосередньо від України про жахи, які сталися з їхньою країною, про напади на мирних жителів, про напади на школи, лікарні, багатоквартирні будинки та цивільну інфраструктуруРечник Держдепартаменту США Метью Міллер
“Що стосується переговорів, які будуть проходити в Саудівській Аравії — важливо, щоб країни в усьому світі почули безпосередньо від України про жахи, які сталися з їхньою країною, про напади на мирних жителів, про напади на школи, лікарні, багатоквартирні будинки та цивільну інфраструктуру, про те, як Росія порушила їх територіальну цілісність, порушила їхній суверенітет”, – говорить речник Держдепартаменту США.
За словами Міллера, якщо в якийсь момент Росія захоче “брати участь у справжній дипломатії”, президент України чітко дав зрозуміти в минулому, що буде готовий співпрацювати з ними в цих питаннях.
США на чолі Радбезу ООН говоритимуть про продовольчу безпеку – речник Держдепу
Під час брифінгу Міллер також розповів про плани США на чолі Ради Безпеки ООН протягом серпня.
Під час головування в Радбезі ООН, США сфокусують увагу на продовольчій безпеці. “Після того, як Росія розпочала війну в Україні, ціни на зерно збільшились до історично високих. Чорноморська зернова ініціатива допомогла знизити ціни, але після того, як Росія обірвала участь в програмі, ціни на зерно зросли на 17%”, – зауважив речник Держдепу.
Як раніше повідомляв Голос Америки, за словами представника Держдепу, США розглядають нову безпекову стратегію у двох напрямках: вирішення поточних викликів та стратегія на майбутнє.
Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що в місті Джидда, що на заході Саудівської Аравії, з 5 по 6 серпня має пройти зустріч щодо війни в Україні. На саміт запрошено щонайменше 30 держав, серед них - країни ЄС, США, а також Індія, Бразилія, Єгипет, Мексика, Чилі, Замбія та Індонезія.
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Росія готувала теракт в Оленівці заздалегідь — журналісти
Вибух у слідчому ізоляторі в Оленівці Донецької області був заздалегідь спланований. Такого висновку дійшли журналісти Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ).
Правозахисна й журналістська організація, яка працює із родинами військовополонених і зниклих безвісти за особливих обставин провела незалежне розслідування теракту. Дослідники опитали військовослужбовців, які вижили в підірваному бараці, військовослужбовців, які були назовні, і також тих, хто потрапив на місце злочину наступного дня, щоб розбирати завали та виймати тіла загиблих. Результати опитування вказують на те, що вибухи були спланованими, вважає виконавча директорка МІПЛ Тетяна Катриченко.
Перш за все, говорить Катриченко, росіяни заздалегідь підготували список 198 полонених азовців, яких переводили до цього бараку. Водночас, туди потрапили люди з різних підрозділів полку.
“Деякі з них навіть не були знайомі між собою. Можливо, це було зроблено для того, щоб ця трагедія зачепила якомога більше сімей військовослужбовців з усього “Азову”, — вважає Катриченко.
Судячи зі свідчень очевидців, барак, у який перевели військових напередодні вибуху, не був обладнаний для життя і розглядався як тимчасове місце утримання. Водночас у інших бараках, де жили військовополонені, було місце, повідомляють свідки. За припущенням організації, цей барак підготували навмисне для вчинення теракту, а керівництво колонії точно знало, куди і навіщо переводять військовополонених.
“Так званий начальник колонії чітко повідомив, що їх переводять в цей барак ненадовго, щоб далі перевести кудись ще, — розповідає дослідниця. — Водночас ввечері перед вибухом всіх військовослужбовців загнали по списках в цей барак, не дозволили виходити на вулицю, хоча ця колонія барачного типу і раніше військовополонені могли вночі виходити і спати на вулиці”.
Крім цього, за свідченнями очевидців, після вибуху адміністрація колонії не вчиняла ніяких дій, щоб допомогти пораненим військовослужбовцям. Журналісти встановили, що полонені не могли отримати належну медичну допомогу протягом шести годин після вибухів. За інформацією, яку зібрали МІПЛ, машини швидкої допомоги були під воротами колонії вже за півгодини після вибухів, але поранених не забирали. Приблизно між 02:00 та 03:00 годинами ночі 29 липня на алею вздовж зовнішньої стіни колонії пустили інших полонених медиків. Але, говорить Катриченко, їм не дозволили заходити в барак, тому допомогу надавали лише тим, хто зміг самостійно дістатися до алеї біля адмінбудівлі, або тим, кого туди принесли. Свідки розповіли дослідникам, що поранених почали евакуйовувати до лікарень Донецька лише близько п’ятої ранку КАМАЗами.
“Це страшна картина. Медик із заводу Ілліча розповів, що азовці йшли або повзли, у них були травматичні ампутації кінцівок, вони кричали, а адміністрація в цей момент стояла і пила каву біля них і ще й вербально знущалася”, — розповідає Катриченко.
У ніч з 28 на 29 липня 2022 року українські військовополонені, які утримувалися в підконтрольному Росії слідчому ізоляторі в Оленівці на сході Донецької області, загинули під час вибуху. Міністерство оборони Росії тоді заявило, що відповідальним за це був ракетний удар американської ракети HIMARS. ООН спростувало заяви Росії, що українських військовополонених в Оленівці вбив удар ракети. Київ, який регулярно порушує питання про цей інцидент, стверджує, що Росія влаштувала вибух в Оленівській в'язниці, щоб приховати погане поводження з українськими в'язнями.
28 липня 2023 року СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику Оленівської колонії Сергію Євсюкову.
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