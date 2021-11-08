Білий дім "впевнений", що суд підтримає обов'язковість вакцинацій

В Білому домі заявили в неділю, що впевнені - суд підтримає рішення президента США Джо Байдена запровадити обов'язкову вимогу вакцинації для працівників компаній зі штатом від 100 осіб, пише Кен Бредмеєр в статті для "Голосу Америки".

Голова служби Білого дому Рон Клейн сказав в інтерв'ю NBC: "Я цілком впевнений, що після повного судового розгляду, а не тимчасової вказівки, ця вимога матиме повну підтримку".

Клейн назвав "здоровим глуздом" вказівку Байдена про обов'язковість вакцинації для 84 мільйонів американських працівників приватного сектору, починаючи з 4 січня.

Він заявив, що Адміністрація США з безпеки та гігієни праці (OSHA) має право "вказувати працівникам носити каску на робочому місці, обережно поводитись із хімікатами і може ... запровадити ці прості заходи задля безпеки наших працівників".

Верховний суд США минулого місяця схвалив обов'язковість вакцинації для медпрацівників в штаті Мейн, однак питання загальнодержавної вимоги вакцинації для працівників приватного сектору, або вимоги вакцинації працівників федеральниого уряду, ще не розглядалось на рівні Верховного суду.

Політики з опозиційної Республіканської партії в США виступають проти вимоги вакцинації, а губернатори низки штатів оскаржили вимогу в суді.

У суботу Апеляційний суд 5-го округу США, який розглядає справи штату Техас, Луїзіана та Міссісіпі, тимчасово призупинив дію рішення Байдена і послався на "серйозні законодавчі та конституційні" проблеми вказівки.

Кількість нових випадків заражень COVID-19 у США зменшується впродовж декількох тижнів, однак щодня реєструється приблизно 70 000 нових заражень.

Дивіться також: Щеплення дітей від Ковід-19: як проходили дослідження. Відео