Через ДНК-тест американець вимагає визнати його чорношкірим

55-річний житель штату Вашингтон Ральф Тейлор, в сертифікаті про народження якого, як і в сертифікатах про народження батьків вказано, що вони білі, бореться за право вважатись афроамериканцем, повідомляє The Seattle Times.

У 2010 Тейлор пройшов ДНК-тест від уже закритої компанії AncestryByDNA, який засвідчив, що чоловік на 90% європеоїдної раси, на 6% - американський індіанець і на 4% - афроамериканець.

Тейлор визнає, що він має вигляд білої людини, але вважає себе "расовою меншиною". Через це він, як власник страхової компанії, подався на урядову програму допомоги бізнесменам з меншин, яка сприяє у процесі отримання державних контрактів. Коли Тейлору відмовили, він подав на апеляцію.

Урядовці, які приймають рішення про допуск підприємців до програми допомоги, в офіційному листі підкреслили: "Це нонсенс стверджувати, що пан Тейлор відчував соціальні чи економічні утиски через своє походження, про яке він навіть не здогадувався до ДНК-тесту".

Однак, Тейлор заявляє, що закон визначає чорношкірих американців як "людей, що мають коріння в будь-якій чорній расовій групі з Африки", а не уточнює достатній відсоток "африканської" крові для цього.

Позивач каже: за таких умов будь-яка дитина мільйонера, як, наприклад, чорношкірої зірки баскетболу Майкла Джордана, може заявляти про свої "утиски" через колір шкіри.

На адвокатів Тейлор витратив понад 300 тисяч доларів, і не збирається зупинятись, не довівши свою правду, навіть якщо доведеться дійти до Верховного суду США.

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