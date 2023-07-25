Білий дім: Росія може розширити напади на зернову інфраструктуру і атакувати цивільні кораблі

Російські сили можуть розширити атаки проти української цивільної зернової інфраструктури і атакувати цивільні кораблі у Чорному морі. Про це говорила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу у понеділок, 24 липня.

“Росія продовжує бомбардувати український порт Одеси. Використовуючи ракети і озброєні дрони Росія вбиває і ранить українських цивільних, руйнує церкви, житлові комплекси та місця, занесені у лист світової спадщини ЮНЕСКО. Вони зруйнували десятки тисяч тонн зерна, яке могло б нагодувати голодних людей по всьому світу”, – заявила Карін Жан-П’єр.

Нас продовжує турбувати, що російські військові можуть розширити атаки проти української зернової інфраструктури, включивши атаки проти цивільних кораблів у Чорному морі.

Вона висловила занепокоєння тим, що Росія може почати таємно нападати і на цивільні кораблі. “Нас продовжує турбувати, що російські військові можуть розширити атаки проти української зернової інфраструктури, включивши атаки проти цивільних кораблів у Чорному морі. Це те, про що ми застерігали – Росія може здійснювати атаки під фальшивим прапором, звинувачуючи Україну”, – застерігають у Білому домі.

Карін Жан-П’єр також згадала, що Росія вже заявила, що всі кораблі, які будуть йти до українських портів у Чорному морі будуть розглядатись російськими силами як військові цілі.

Нагадаємо, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив на брифінгу 24 липня, що після виходу із зернової ініціативи Росія піддає одеситів найсильнішим обстрілам від початку війни. Міллер відзначив, що США рішуче засуджують ескалацію атак Росії, наслідки яких "очевидні, як ніколи" і свідчать про "готовність РФ використовувати продовольство як зброю, у своїй незаконній війні проти України".

За словами американського посадовця, Москва налаштована на руйнування. І допоки Росія не відведе свої війська, західні партнери мають вимагати від росіян припинити атаки на Україну та притягти винних до відповідальності.

Голос Америки також раніше повідомляв, що Україна та світові лідери неодноразово засуджували нові російські удари по цивільній, зокрема портовій інфраструктурі на Одещині, що тривають вже тиждень, а також російську загрозу торговим кораблям.

Дивіться також: США засудили атаки росіян на український порт на Дунаї. ЧАС-ТАЙМ