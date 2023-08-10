Білий дім попросив у Конгресу додаткову допомогу Україні на понад 22 мільярди доларів

Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням надати Україні до кінця року понад 13 мільярдів доларів на екстрену оборонну допомогу та ще понад 8 мільярдів доларів на гуманітарну підтримку. Про це пише видання AP.

З 13,1 мільярда доларів на оборонну допомогу передбачається виділення 9,5 мільярда доларів на військову техніку для України або поповнення запасів американської техніки, яку вже відправили в Україну. 3,6 мільярда доларів пропонується виділити на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки України.

Гуманітарну підтримку Україні обсягом у 8,5 мільярдів доларів, за запитом, планують виділити Держдепу та Агентству США з міжнародного розвитку (USAID).

Зокрема, 7,3 мільярда - на економічну, гуманітарну допомогу та допомогу в галузі безпеки. Один мільярд - на зміцнення стратегічного партнерства в країнах, що розвиваються. 200 мільйонів - на посилення африканських країн, в їхньому протистоянні російському угрупованню "Вагнер".

Білий дім просить додаткових грошей і на внутрішні потреби США – ліквідацію наслідків стихійного лиха, посилення кордону

Загалом фінансовий пакет від Білого дому складає 40 мільярдів доларів. Крім коштів на допомогу Україні, президент просить профінансувати ліквідацію наслідків стихійних лих у США після смертоносного сезону спеки та штормів, а також підсилити правоохоронні заходи на південному кордоні з Мексикою.

Питання фінансування кордону — серед пріоритетів Республіканської партії. Як пишуть американські ЗМІ, фінансовий пакет складений таким чином, щоб його підтримали законодавці від обох партій.

Запит на фінансування також включає 3,3 мільярда доларів на розширення позик Світового банку на розвиток та інфраструктуру країнам, що розвиваються. Ці кошти, мовиться у запиті, будуть "надійною альтернативою" "примусовому та нежиттєздатному кредитуванню та інфраструктурним проєктам Китаю".

Лідер більшості у Сенаті Чак Шумер демократ заявив, що в Конгресі існує сильна двопартійна підтримка для допомоги Україні та для допомоги американцям, які постраждали від стихійного лиха.

"Останній запит адміністрації Байдена свідчить про незмінне зобов’язання Америки допомагати американцям удома та нашим друзям за кордоном; він має надіслати чіткий сигнал Володимиру Путіну, уряду Китаю та іншим про рішучість Америки, коли йдеться про захист демократії в усьому світі", - заявив сенатор-демократ Чак Шумер.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що з нетерпінням чекає розгляду цього запиту, "щоб переконатися, що він необхідний і доречний для безпеки Америки, захисту наших кордонів, підтримки наших союзників і допомоги громадам у відновленні після катастроф".

Від початку вторгнення Росії в Україну Конгрес вже схвалив надання підтримки України на близько 43 мільярди доларів. Державне фінансування за деякими нинішніми програмами у США наразі має припинитися 30 вересня, коли в країні офіційно закінчується фіскальний рік.