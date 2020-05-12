Працівників Білого Дому зобов'язали носити маски, минулого тижня там виявили два випадки COVID-19

У Білому Домі та офісних приміщеннях адміністрації президента зробили обов'язковим носіння медичних масок. Таке розпорядження ухвалив президент Трамп після того, як двоє працівників - прес-секретарка віце-президента Майка Пенса та особистий помічник президента Дональда Трампа - захворіли на COVID-19.

Водночас, деякі ключові високопосадовці оперативної групи Білого дому для боротьби проти коронавірусу пішли на карантин через контакт із особами, у яких виявили COVID-19. Проте Майк Пенс відмовився самоізолюватись.

Раніше також медіа повідомляли, що принаймні 11 агентів Секретної служби США, яка забезпечує безпеку перших осіб країни, захворіли на коронавірус.

Найвищих посадовців адміністрації тестують на коронавірус щодня. А також тих, хто близько працює із президентом та віце-президентом.

У Білому домі використовують швидкий тест, який дає діагноз за 13 хвилин. Ефективність такого методу викликає занепокоєння. Виробник тесту Лаборатія Ебботт повідомляє, що майже кожен шостий результат перевірки (15%) – хибнонегативний, тобто людині кажуть, що вона здорова, хоча насправді вона має вірус.

Президент Дональд Трамп заявив, що до кінця тижня у країні проведуть 10 мільйонів тестів на коронавірус, і штати отримають для цього додаткове фінансування.

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