Білий дім: США не запрошують Росію приєднатися до G7

Адміністрація Джо Байдена не запрошує Росію приєднатися до «Великої сімки» - міжнародного клубу лідерів найбільших західних країн. Про це в п'ятницю заявила Джен Дженніфер Псакі, прес-секретар Білого дому.

Дженніфер Псакі сказала про це, спілкуючись з журналістами на борту президентського літака, що прямував до штату Мічиган.

Будь-які можливі пропозиції про входження Росії до складу G7 будуть зроблені лише спільно з усіма учасниками групи, додала прес-секретар Білого дому.

У п'ятницю відбулася зустріч лідерів "Великої сімки" у віртуальному форматі.

"Цього ранку, я вперше на посаді президента зустрівся із іншими лідерами G7. Я чітко заявив, що США повернулись - і, що я налаштований працювати з ними, щоб контролювати пандемію та відповісти на спільні для нас виклики", - заявив президент США у Twitter.

Як повідомляє видання The New York Times, у ході зустрічі Байден наголосив на необхідності відповісти Росії та підготуватись до "тривалої стратегічної конкуренції із Китаєм".

Колишній президент Дональд Трамп в червні минулого року назвав G7 «дуже застарілою групою країн» і заявив, що йому хотілося б бачити на цих зустрічах також лідерів Росії, Австралії, Південної Кореї та Індії.

«Я не думаю, що ми знову запрошуємо Росію (вступити в G7) ... Очевидно, що запрошення може бути зроблено лише спільно з нашими партнерами по G7», - підкреслила Дженніфер Псакі.

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