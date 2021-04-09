Речниця Білого дому заявила про консультації з союзниками та партнерами щодо ескалації насильства з боку Росії на сході України

США проводять тісні консультації із союзниками з приводу ескалації насильства з боку Росії на сході України. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Псакі заявила, що США також спілкуються дипломатичними каналами із Росією.

"Щодо ескалації агресії з боку Росії на сході України, включно із рухом військ Росії на кордонах України, ми звісно проводимо тісні консультації та співпрацюємо з партнерами та союзниками у регіоні, щоб оцінити ситуацію, ділитись розвідданими, визначити, що відбувається і що можна зробити у цій ситуації. Я не буду робити передчасних заяв щодо цього дипломатичного процесу", - відзначила Псакі.

Псакі також було поставлено питання чи адміністрація надіслала сигнал Росії щодо наслідків їхніх можливих дій.

"Не сказали би, що це так відбувається. Але звісно ж ми тісно спілкуємося. Ми спілкуємося на багатьох рівнях. Була телфонна розмова на рівні міністрів оборони минулого тижня, був телефонний дзвінок нашого держсекретаря. Звісно ж ми спілкуємся на численних рівнях, які перебувають під цим всім. І також президент поспілкувався із президентом України минулої п'ятниці", - відзначила Псакі.

У п'ятницю посольство США в Україні повідомило, що аташе з питань армії та оборони полковник Бріттані Стюарт очолила американську делегацію, що відвідала з робочим візитом передову на сході України.

"Наша підтримка права України захищати свій суверенітет та територіальну цілісність є незмінною", - йдеться у заяві посольства у Facebook.

У ході прес-конференції Псакі також підтвердила, що адміністрація США вдасться до кроків у відповідь на втручання Росії у вибори у США та хакерської атаки із використанням програмного забезпечення Solar Winds. Раніше видання Bloomberg повідомило з посиланням на власні джерела, що уряд США завершив аналіз ситуації і готується оголосити про певні дії.

"Я можу підтвердити, що будуть наслідки. Дякі видимі, деякі невидимі. Я сподіваюсь, що скоро зможу надати більше інформації", - заявила Псакі.

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