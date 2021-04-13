Призупинення використання вакцини Johnson & Johnson не вплине на план щеплення американців, - Білий дім

Тимчасове призупинення використання препарату Johnson & Johnson для вакцинації від коронавірусу не вплине на план американської влади зі щеплення населення. Про це йдеться у заяві Білого дому.

"Вакцина Johnson & Johnson складає менш як 5% від уже зроблених щеплень у США. Відповідно до розпоряджень президента раніше цього року США забезпечені достатньою кількістю доз Pfizer та Moderna для 300 мільйонів американців", - повдіомляє адміністрація Байдена.

Там переконують, що цього тижня поставок препарату буде вистачати, щоб зробити 28 мільйонів уколів Pfizer Moderna. "Цього більш ніж достатньо, щоб досягти мети президента у 200 мільйонів щеплень до його перших ста днів на посаді".

У заяві також ідеться, що влада "працює із партнерами на федеральному рівні та у штатах, щоб усі, хто мав запис для щеплення вакциною J&J міг швидко перереєструватись на укол Pfizer чи Moderna".

У вівторок Центр із контролю та запобігання хворобам США (CDC) та Адміністрація з контролю за харчами та ліками закликали тимчасово призупинити щеплення вакциною Johnson & Johnson після того, як у шести людей протягом двох тижнів після імунізації розвинувся рідкісний тромбоз.

Загалом цим препаратом, що вимагає лише одного уколу, у США щепили понад 6,8 мільйонів людей. Лікарі продовжують наполягати, що такий можливий побічний ефект - дуже рідкісний, менш як 1 випадок на 1 мільйон, однак регуляторні органи вирішили провести додаткові перевірки.

За останніми офіційними даними, зараз у США повністю вакциновані 28,6% дорослих (або 22,3% від усього населення), а 46,5% дорослих (чи 36,4% від загального населення) отримали принаймні одну дозу вакцини.

Чимало штатів, зробивши щеплення всім охочим представникам пріоритетних категорій, уже проводять імунізацію усього дорослого й здорового населення.

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