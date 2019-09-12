У Трампа прокоментували розблокування 250 мільйонів військової допомоги Україні

Адміністрація США підтримує зусилля України спрямовані на реформи та самооборону. Про це "Голосу Америки" повідомив високопосадовець США, коментуючи рішення про розблокування 250 мільйонів доларів призначених для надання оборонної допомоги Україні. Ці кошти були заблоковані поки адміністрація США здійснювала перевірку програми допомоги. Раніше у четвер стало відомо про рішення розблокувати кошти.

Американський високопосадовець повідомив "Голосу Америки", що Державний департамент США та Міноборони продовжують виконання усіх зобов'язань щодо військової та безпекової допомоги Україні. Посадовець відзначив, що ці кошти сприятимуть зусиллям України, які спрямовані на реформи та оборону країни.

Розблоковані кошти мають бути використані до 30-го вересня поточного року.

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