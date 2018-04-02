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США

У Білому домі пройде традиційне катання великодніх яєць

  • Голос Америки

Свято, в якому беруть участь дорослі і діти, проводиться з деякими перервами з 1878 року



Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп проведуть в понеділок свято катання великодніх яєць на південній галявині Білого дому.

Перша леді Меланія Трамп читає діточкам-учасникам «катання яєць» у 2017р.
Перша леді Меланія Трамп читає діточкам-учасникам «катання яєць» у 2017р.

Учасники свята були відібрані на основі відкритої лотереї, проведеної в лютому.

Білий дім повідомив, що день буде «наповнений сімейними заняттями».

На галявині Білого дому, 2017р.
На галявині Білого дому, 2017р.

На таких святах діти зазвичай катають дерев'яні яйця по галявині Білого дому за допомогою спеціальних довгих ложок. Військові оркестри і гри також є неодмінними атрибутами заходу.

Традиція катання великодніх яєць у Білого дому бере свій початок з 1878 року коли президентом був Ратерфорд Гейз.



Катання яєць не проводилося з 1917 по 1920 рік у зв'язку з Першою світовою війною. Точно так же від забави відмовилися в 1943-1945 роках через Другу світову війну.

Зусилля щодо економії продуктів харчування, а потім будівельні роботи на території Білого дому також продовжили перерву до 1952 року включно.

Сімейне фото, 2017р.
Сімейне фото, 2017р.

Традицію катання великодніх яєць відродив президент Двайт Айзенгауер в 1953 році.


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