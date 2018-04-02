У Білому домі пройде традиційне катання великодніх яєць

Свято, в якому беруть участь дорослі і діти, проводиться з деякими перервами з 1878 року





Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп проведуть в понеділок свято катання великодніх яєць на південній галявині Білого дому.

Учасники свята були відібрані на основі відкритої лотереї, проведеної в лютому.



Білий дім повідомив, що день буде «наповнений сімейними заняттями».

На таких святах діти зазвичай катають дерев'яні яйця по галявині Білого дому за допомогою спеціальних довгих ложок. Військові оркестри і гри також є неодмінними атрибутами заходу.



Традиція катання великодніх яєць у Білого дому бере свій початок з 1878 року коли президентом був Ратерфорд Гейз.





Катання яєць не проводилося з 1917 по 1920 рік у зв'язку з Першою світовою війною. Точно так же від забави відмовилися в 1943-1945 роках через Другу світову війну.



Зусилля щодо економії продуктів харчування, а потім будівельні роботи на території Білого дому також продовжили перерву до 1952 року включно.

Традицію катання великодніх яєць відродив президент Двайт Айзенгауер в 1953 році.



