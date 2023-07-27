У Білому домі прокоментували пропозицію Путіна надсилати в Африку російське зерно, навіть безкоштовно

Спроба Кремля замістити українське зерно російським на африканському ринку, пропозиція надсилати російське збіжжя в деякі африканські країни безкоштовно виглядає як «відчайдушна спроба» Путіна приховати наслідки блокування Чорноморської зернової угоди. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

“Це виглядає як відчайдушна спроба пана Путіна приховати, який вплив на африканські країни мало його рішення не продовжувати зернову угоду”, - зазначив Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.

За його словами, кожна африканська країна має самостійно для себе вирішити, наскільки правомірною є пропозиція Путіна надсилати їм російське зерно, і чи хочуть вони її прийняти.

Жменькою пожертвувань деяким країнам не виправити значний вплив, який є на всіх усюди

На російську пропозицію відреагував і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. "Жменькою пожертвувань деяким країнам не виправити значний вплив, який є на всіх усюди", - сказав Гутерріш у відповідь на прохання прокоментувати заяви Путіна про можливість поставок російського зерна.

"Очевидно, що коли йдеться про те, щоб забрати з ринку мільйони і мільйони тонн зерна, очевидно, на основі економічних законів, це призведе до росту цін, порівняно з тими, які були б з нормальним доступом українського зерна на міжнародні ринки", - заявив Гутерріш.

Цими днями у Санкт-Петербурзі проходить саміт «Росія-Африка». За повідомленнями ЗМІ, на зустріч прибуло значно менше глав африканських країн, ніж очікували росіяни. За даними Reuters, із 49-ти запрошених африканських делегацій лише 17 очолювані главами держав.

Напередодні саміту Путін в спеціальній публікації про співпрацю Росії з Африкою спробував виправдати односторонній вихід з Чорноморської зернової ініціативи і запропонував замістити українське збіжжя російським. Мовляв, Москва сподівається цього року на рекордно високий врожай і готова продавати своє зерно, або навіть надавати безкоштовно.

Коментуючи саміт у Санкт-Петербурзі, Кірбі заявив, що президент Путін на зустрічі із африканськими лідерами, які прибули в Росію, мав би чесно взяти на себе відповідальність за зростання цін на продовольство у світі.

“Сподіваюся, він скаже їм: “Я є причиною, чому ви матимете ще більше проблем із голодуванням і доступом до продовольства і зерна у ваших країнах”, - сказав Кірбі.

Джон Кірбі також висловив сподівання, що африканські лідери, які все таки вирішили приїхати на зустріч із Путіним, розуміють справжні наслідки виходу росіян із зернової угоди.

“Я, звичайно, не можу говорити за африканських лідерів, які вирішили їхати або не їхати, або що їх мотивувало. Я думаю, що весь світ, включно з африканськими країнами, чітко бачать наслідки рішення Росії вийти із зернової угоди, і який вплив це матиме на їхні економіки, на дефіцит продовольства на всьому континенті”, - додав представник Білого дому.