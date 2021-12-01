Блінкен заявив про можливість застосування "дієвих економічних заходів" проти Росії

У випадку нової агресії Росії проти України, США можуть застосувати нові дієві економічні інструменти проти Кремля. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції в середу.

"Ми дали чітко зрозуміти Кремлю, що ми відповімо рішуче, в тому числі шляхом запровадження широкого кола дієвих економічних заходів, від яких ми утримувалися у минулому", - заявив головний дипломат США.

Він зауважив, що наміри Кремля щодо можливого військового вторгнення невідомі, але закликав бути готовими до будь-яких сценаріїв.

"Ми не знаємо, чи президент Путін вирішив провести вторгнення, - заявив Блінкен. - Але ми знаємо, що він розміщує ресурси, щоб це зробити швидко, якщо він вирішить це зробити. Тому попри непевність щодо його намірів та часових рамок, ми повинні готуватись до всіх варіантів та водночас працювати над тим, щоб Росія змінила свій курс".

Крім "широкомасштабних військових операцій", у плани Росії можуть входити "​спроби дестабілізувати Україну всередині", заявив Блінкен. Він також відзначив зростання антиукраїнської риторики в соцмережах до рівнів, що передували вторгненню Росії до України в 2014 році.

"Останніми тижнями ми також спостерігаємо значний сплеск активності в соцмережах більш ніж у десятки разів, підштовхуючи антиукраїнську пропаганду до рівня, який востаннє спостерігався напередодні вторгнення Росії в Україну в 2014 році", - заявив посадовець.

Блінкен відзначив єдність союзників по НАТО в намірі рішуче протистояти ескалації і закликав Росію припинити дестабілізаційні дії а також разом з Україною повернутись до виконання Мінських домовленостей, "мета яких – закінчення збройного конфлікту в Україні".

"Ми наполегливо закликаємо Росію йти цим шляхом (деескалації) і в той же час відступити від того, що вона робить, прибрати нарощування збройних сил від кордонів, відновити режим припинення вогню до рівнів липня 2020 року, припинити дестабілізуючі та провокаційні дії, якими вона займається. І я обов’язково поділюся цим із міністром закордонних справ Лавровим завтра, так само, як ми вже поділилися цим на найвищому рівні з нашими російськими колегами"

В четвер у Стокгольмі Блінкен планує зустрітись з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. ​Також в Стокгольмі заплановано зустріч Блінкена з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою

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