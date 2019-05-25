Трамп звернувся до бізнесменів в Токіо і висловив сподівання на нову "більш справедливу" торговельну угоду

Президент США Дональд Трамп розпочав чотириденний візит до Японії. Під час подорожі, його супроводжує перша леді Меланія Трамп.

Однією з перших подій візиту стала зустріч з бізнес-лідерами країни.

"Відносини між Японією та Сполученими Штатами, я це точно знаю, ніколи не були міцнішими, потужнішими, ніколи не були ближчими, - заявив Трамп, звертаючись до бізнесменів. - Це чудовий час для торгівлі між двома країнами, які ми любимо".

Водночас, наголосив Трамп під час виступу, Японія мала "суттєву перевагу" в торгівлі зі США.

"Японія має суттєву перевагу впродовж багатьох, багатьох років. Це нічого, можливо тому ми вам так подобаємось", - говорить Трамп.

Він висловив сподівання на досягнення нової угоди в сфері торгівлі. "Ця угода, сподіваюсь, врегулює торгові дисбаланси, усуне бар'єри для експорту зі Сполучених Штатів і забезпечить справедливість та взаємність у наших відносинах" , - заявив президент США.

Трамп закликав японських бізнесменів інвестувати до США.

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