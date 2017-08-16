Трамп закрив ділові ради, після того, як протестуючі бізнесмени почали з них іти

Трамп оголосив про припинення роботи президентської Ради американських виробників та Стратегічного форуму, після того, як велика кількість керівників провідних компаній полишила їх на знак протесту через непевність, з якою президент Трамп засудив расистські групи, що розпалювали насильство в Шарлотсвіллі.

"Радше ніж тиснути на бізнесменів президентської Ради американських виробників та Стратегічного форуму. Я припиняю обидві. Дякую всім!", - повідомив Трамп у Twitter

Серед бізнесменів, які полишили Раду при президенті були Кевін Планк з Under Armour, Браян Крзанич з Intel а також один з керівників Merck Кеннет Фрейзер. Коментуючи вихід, Фрезер вказав на те, що американські лідери мають однозначно засудити "вияви ненависті, фанатизму та зверхності однієї групи над іншою".

Крзанич закликав американських лідерів "засудити білих расистів та їм подібних, хто марширував і вчиняв насильство".

Президент Альянсу американських виробників Скот Пол вийшов з Ради, зазначивши: "я полишаю Ініціативу зі створення робочих місць на виробництві тому, що це правильне рішення для мене".

Скот Пол додав цитату Еллі Візель: "Ми маємо завжди визначатись на чиїй ми стороні. Нейтралітет допомагає гнобителю, і ніколи - жертві. Мовчанка заохочує мучителя, а не мученика"

Президент Трамп критикував тих, хто полишив президентську Раду: "На кожного керівника бізнесу, який виходить з Ради виробників, у мене є багато, хто може зайняти їх місце. Великі діячі не мали йти проти РОБОЧИХ МІСЦЬ".

Водночас, за повідомлннями преси, неурядові організації з расової справедливості чинили агресивний тиск на керівника компанії Pepsi Індру Нуві, переконуючи її вийти з президентської Ради, повідомляє CNN Money.

"Ми серйозно розглядаємо варіант бойкоту, - сказав керівник групи "Колір змін" Рашад Робінсон, - не можна вдень говорити "купуйте наші товари" а вночі надавати свій бренд для стратегій, які ведуть нас хибним шляхом".

Раніше, декілька керівників бізнесів, включаючи Елона Маска з Tesla та Роберта Ігера з Disney вже полишали Раду після того, як президент Трамп виголосив обмеження на в’їзд до США для громадян ряду мусульманських країн, а також оголосив про вихід з Паризької угоди.

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