Забудьте про Джавеліни – Стівен Бланк радить як захистити Україну від нападу РФ з моря

Заблокувавши Азовське море, Москва має можливість провести повітряно-морську десантну операцію для того, щоб ізолювати Маріуполь і південь узбережжя України аж до Одеси, вважає американський дослідник Стівен Бланк.

Це стало можливим завдяки постійному укріпленню Росією наземних, повітряних та військово-морських сил в Криму та поблизу нього, пише провідний дослідник американського аналітичного центру ​American Foreign Policy Council в статті для Atlantic Council.

Те, що весь повітряний десант Москви бере участь в операції "Восток-2018" на Далекому Сході може означати, що Москва готується до використання цих сил в майбутніх десантних операціях, ймовірно, в якості першої фази комбінованого збройного нападу на Чорноморське узбережжя України.

Який саме може проводитись ця атака?

Така повітряно-морська десантна операція, на думку дослідника, може включати масовані удари по наземних цілях. Ще одна можливість – використання повітряних сил для прикриття десантної операції, або військово-морської операції з обстрілу узбережжя з моря. Те, що весь повітряний десант Москви бере участь в операції "Восток-2018" на Далекому Сході може означати, що Москва готується до використання цих сил в майбутніх десантних операціях, ймовірно, в якості першої фази комбінованого збройного нападу на Чорноморське узбережжя України.

Ймовірно, блокада Москвою Азовського моря пошириться і на узбережжя Одеси і може маті на меті захоплення родовищ енергоресурсів, які все ще залишаються під контролем України, розмірковує Бланк.

Аналітик переконаний, що саме тепер варто запропонувати зброю на допомогу Україні. Наразі немає жодних свідчень того, що переговори спецпредставника США з питань України Курта Волкера з представником Москва Владиславом Сурковим скоро поновляться, або що у Москви є нові ідеї про можливість припинення війни. Справді, як Волкер повідомляв пресі, він не очікує, що Москва робитиме значні дипломатичні кроки перед президентськими та парламентськими виборами в Україні.



Як швидко надати Україні зброю для протистояння нападу Росії з моря?

Аналітик пропонує надати протикорабельні ракети через US-AGM-84 Harpoon Block II, AGM-158C LRASM A, та Норвезькі ракет ВМС. Україні також потрібна платформа для запуску, система наведення цілі, радар.

Через те, що Москва відмовляється вести переговори з виконання Мінських домовленостей, стверджує Бланк, США та ключові європейські союзники мають поєднати додатковий військовий тиск, спрямований на зміцнення самооборони України і посилити тиск на Москву.

Ведення війни в ситуації, коли немає політичного розуміння стосовно того, що забезпечить тривалий мир в Європі призведе лише до нових конфліктів, від яких ніхто не виграє

Причини цього, на думку дослідника, очевидні. Вторгнення у Крим та на Донбас становить загрозу не лише для України, але і для Європи. Безпека України є життєво важливою для безпеки Європи.

Для того, щоб Україна поновила свою безпеку, незалежність та територіальну цілісність однієї зброї замало, наголошує Бланк. Він також закликає досягти стратегічного консенсусу - ведення війни в ситуації, коли немає політичного розуміння стосовно того, що забезпечить тривалий мир в Європі призведе лише до нових конфліктів, від яких ніхто не виграє, переконаний аналітик.

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