Держсекретар США Блінкен обговорив ситуацію у Росії із союзниками з G7 та ЄС

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив ситуацію у РФ із міністрами закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполученого Королівства, а також верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

“Сполучені Штати залишаться у тісній координації з союзниками та партнерами, оскільки ситуація продовжує розвиватися”, - йдеться у повідомленні Держдепу.

Блінкен також повідомив про розмову у Twitter.

Тим часом посолка США в Україні Бріджит Брінк написала у Twitter про чергові російські атаки на Київ та інші міста України, що тривали безпосередньо під час початку протистояння всередині самої Росії.

Як повідомляв Голос Америки , аналітики на Заході припускають, що виступ бойовиків "Групи Вагнера" проти російського військового керівництва може вплинути на ситуацію на фронті Російської війни в Україні.

НАТО, США, ЄС, Британія уважно "відслідковують ситуацію" в Росії, де розгортається протистояння між російським військовим керівництвом та силами "Групи Вагнера".