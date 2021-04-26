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Блінкен, Мінфін США привітали створення Великою Британією режиму антикорупційних санкцій

Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав рішення Об'єднаного Королівства створити Глобальний режим антикорупційних санкцій, який зміцнить партнерство США і Великої Британії у боротьбі з корупцією і незаконними фінансовими операціями. Відповідну заяву розміщено на сайті Державного департаменту США.

«Корупція підриває верховенство закону, послаблює довіру громадян до своїх урядів, гальмує економічне зростання і сприяє транснаціональній злочинності та порушенням прав людини, - констатував Блінкен. - Глобальний режим антикорупційних санкцій дозволить Великій Британії активізувати зусилля з протидії корупції в глобальному масштабі і доповнить раніше запущені ініціативи США, підвищуючи нашу здатність співпрацювати і координувати співставні програми санкцій у царині прав людини і корупції, такі як діюча в США програма глобальних санкцій імені Магнітського».

У повідомленні з приводу запровадження Глобального режиму антикорупційних санкцій МЗС Великої Британії відзнача, що щороку через корупцію втрачається 2% глобального ВВП.

"Велика Британія віддана протидії даній проблемі та заходам проти тих, хто їй потурає", - відзначили у відомстві.

"Сьогодні, через оголошений нами санкційний режим щодо корупції, ми вдаємося до дій, щоб заморозити активи та заборонити подорожі тим, хто бере участь у значній корупції", - заявив міністр закордонних справ Великої Бритарнії Домінік Рааб.

Державинй секретар США Блінкер відзначив, що Сполучені Штати разом з союзниками і партнерами будуть просувати спільні цінності з допомогою подібних інструментів.

"Корумповані суб'єкти та їх помічники не матимуть доступу до наших фінансових систем. Сполучені Штати сподіваються на продовження партнерства з урядами-однодумцями та громадянським суспільством з метою захисту прав людини, боротьби з корупцією та сприяння підзвітності та сумлінному управлінню", - резюмував держсекретар.

Заяву з даного приводу оприлюднив і Мінфін США, відзначивши, що санкції США мають вищі шанси на успіх у разі їх координації з союзниками Америки.

"Точкові санкції, включно із санкціями проти тих, хто бере участь у корупції, є доведеним інструментом протидії шкідливим суб'єктам та захисту фінансової системи. Ми готові до продовження нашої співпраці із Великою Британією та іншими союзниками для захисту прав людини, підтримки якісного державного управління, і запровадження відчутних наслідків для тих, хто бере участь у корупції", - відзначили у міністерстві у серії твітів.

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Час-Тайм. Побувати у Чорнобильській зоні: розповідь туриста зі США
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Час-Тайм. Побувати у Чорнобильській зоні: розповідь туриста зі США

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