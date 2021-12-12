“Мінські угоди - спосіб розрядити кризу на сході України” - Держсекретар Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі глав МЗС “Групи Семи” у Ліверпулі узгоджував з європейськими союзниками спільні дії у відповідь на посилення напруги на українсько-російському кордоні.

“Я тут, у Ліверпулі, з країнами “Групи Семи”. Вони всі однаково рішучі у своєму зобов'язанні протистояти російській агресії, в ідеалі, стримати та запобігати їй. І ми також чітко дали зрозуміти, що будуть серйозні наслідки, якщо Росія повторить акти агресії проти України”, - заявив Ентоні Блінкен в інтерв’ю американському каналу NBC у програмі Meet The Press.

На питання ведучого програми, чи Путін прислухається до міжнародної спільноти, Блінкен відповів: “Побачимо у дні і тижні попереду”. Пізніше в розмові він додав: “ми маємо побачити, що він (Путін - ред.) не лише отримав це повідомлення, а й відповів на нього”.

Одним зі шляхів вирішення конфлікту на сході Україні США розглядають виконання Мінських угод, - заявив Держсекретар США.

“І є ще один шлях попереду. Це те, що президент США запропонував президенту Путіну, і я зробив те ж саме зі своїм російським колегою та іншими, це дипломатія. Росія та Україна багато років тому домовилися про те, що називається Мінськими угодами, спосіб розрядити кризу на сході України, повернути Україні кордон. Що ми хотіли б зараз бачити, це фактично виконання Росією своїх зобов’язань за цією угодою. Ми збираємося випробувати цю пропозицію разом з нашими європейськими союзниками та партнерами, і подивимося, як відреагує Росія”, - розповів дипломат.

Війна в Україні, визнав головний американський дипломат, це не лише про Україну.

“Що люди мають зрозуміти, Україна важлива, і ми рішучі у своїй відданості її суверенітету та територіальній цілісності. Але тут на кону поставлено щось більше, це основні правила міжнародної системи. Це правила, які кажуть, що одна країна не може змінити кордони іншої країни силою; одна країна не може диктувати іншій країні свій вибір, свої рішення у зовнішній політиці, з ким вона буде партнерами; одна країна не може здійснювати сферу впливу на інші. Це те, на що претендує Росія. І якщо ми залишимо це безкарно, то вся система, яка забезпечує стабільність і запобігає війні, опиниться під загрозою”, - зазначив Держсекретар США.

При цьому Блінкен запевнив, що США продовжують підтримувати Україну у низці галузей, зокрема військовій.

“Ми продовжуємо зміцнювати оборону України, щоб вона могла краще захищатися, якщо Росія здійснить акти агресії. Ми також розглядаємо, що НАТО могло б зробити, в разі необхідності, щоб краще себе захистити”.

В підсумку Держсекретар додав, що для вирішення конфлікту значно важливішими є дипломатія, діалог та деескалація.

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