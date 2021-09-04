Блінкен обговорить питання Афганістану в Катарі та Німеччині

Держсекретар США Ентоні Блінкен в неділю відвідає місто Доха в Катарі, яке стало центром політичних переговорів під час виводу сил США з Афганістану а також забезпечило транзит значної частини евакуйованих.

Держдеп відкрив представництво в Досі, яке буде опікуватись справами щодо Афганістану та "координувати роботу з союзниками та партнерами, які перемістили свою діяльність до Дохи". Про це в середу повідомила пресі заступниця держсекретаря СШа Вікторія Нуланд.

Під час свого візиту Блінкен планує подякувати Катару за допомогу в евакуації громадян США, афганців та інших.

Після того держсекретар США планує відвідати американську базу "Рамштайн" в Німеччині, через яку проходив значний потік евакуйованих, та взяти участь в засіданні міністрів закордонних справ більше 20 країн, щоб обговорити питання Афганістану.

"Це стане нагодою підтвердити міцний союз між Сполученими Штатами та Німеччиною та нашу тісну співпрацю зі спільних пріоритетів зовнішньої політики", - заявив Блінкен в п'ятницю.

Зустрічі з Талібаном не заплановано, заявив пресі посадовець Держдепу. Однак під час сплікування з пресою Блінкен заявив, що США "продовжують підтримувати канали зв'язку з Талібаном з важливих питань".

Блінкен додав, що США очікують виконання Талібаном міжнародних зобов'язань, включаючи боротьбу з тероризмом, повагу до прав жінок та меншин, свободу пересування, тощо.

В п'ятницю міністри закордонних справ країн Європейського Союзу визначили передумови, за яких ЄС може заємодіяти з Талібаном для вирішення нагальних проблем.​ Серед цих передумов повага до прав людини і недопущення використання афганської території для «експорту тероризму».

Блінкен також зауважив, що з Афганістану вдалось евакуювати більше 124 000 осіб, і наразі Держдеп перебуває в постійнму контакті з американцями, які ще залишились в країні.

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