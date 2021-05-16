Блінкен розпочинає турне в Європу на засідання "Арктичної ради", де зустрінеться з Лавровим

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю 16 травня розпочинає п’ятиденну поїздку в Данію, Ісландію та Гренландію, де візьме участь у засіданні Арктичної ради і проведе першу особисту зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Як повідомили у Держдепартаменті, у Копенгагені Держсекретар обговорюватиме «боротьбу з кліматичною кризою», підкреслить відданість США екологічним технологіям і збереженню екологічної стабільності в Арктиці.

Засідання "Арктичної ради" заплановане на 19-20 травня в Рейк’явіку, столиці Ісландії.

Там Ентоні Блінкен зустрінеться, серед інших, з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, оскільки Росія перебирає на себе обов’язки голови "Арктичної Ради" на наступні два роки.

В ході зустрічі, запланованої на 20 травня, сторони обговорять «ключові питання взаємин і міжнародний порядок денний», про це повідомило раніше МЗС Росії.

"Арктична рада" складається з восьми членів. Цього року на зустрічі завершиться дворічне головування у ній Ісландії та очікується відзначення 25-тої річниці створення групи.

Зустріч відбудеться на тлі напруги у відносинах між Вашингтоном і Москвою щодо низки питань, пов’язаних з нарощуванням російських військ на кордонах з Україною і в Криму, щодо звинуваченнь довкола нещодавніх кібератак на США тощо.

У квітневому звіті американської розвідки йдеться, що Москва прагне збільшити свій економічний вплив і військову присутність в Арктиці, скориставшись глобальним потеплінням. Зміна клімату відкрила колись неприступні водні шляхи в Арктиці, зокрема шлях як для судноплавства, так і для конфліктів між великими державами.

У своєму виступі минулого місяця Ентоні Блінкен попередив, що Росія «використовує цю зміну, щоб спробувати встановити контроль над новим простором», а також вказав на зростання присутності Китаю, який не є членом "Арктичної ради".

Наприкінці свого турне Блінкен зробить зупинку в Гренландії для зустрічей з тамтешнім керівництвом.

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