Держдеп: Блінкен та Боррель підтвердили, що подальша військова агресія Росії проти України матиме для Москви масивні наслідки

Державний секретар США Ентоні Блінкен та верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель у ході розмови у середу наголосили на необхідності координованих дій щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України та підтвердили, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масивні наслідки для Російської Федерації. Про це йдеться у заяві речника Держдепу США Неда Прайса, яку розміщено на сайті зовнішньополітичного відомства США.

"Росія повинна знизити напруженість та повністю виконати Мінські угоди. Ми погодились далі координувати наші дії і, що дискусія щодо Європейської безпеки відбуватиметься у координації з та за участі ЄС", - заявив Боррель на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

"Вони також звернули увагу на спільні занепокоєння щодо наростання політичного тиску та економічного примусу з боку КНР проти Литви, які позначаються на компаніях із США та Європи. Вони підкреслили нашу триваючу солідарність з Литвою перед лицем примусу з боку КНР та забов'язались працювати разом для посилення економічної стійкості", - йдеться у заяві.

Дивіться також: Час-Тайм. Блінкен розповів, як США збираються стримувати Росію