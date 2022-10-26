Актуально
- Голос Америки
Блінкен відвідає центр підтримки українських біженців в Канаді
Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе дводенний візит до Канади цього тижня. Серед питань для обговорення - війна Росії в Україні, протести в Ірані а також криза на Гаїті, повідомили в дипломатичних відомствах обох країн.
Блінкен під час візиту, серед іншого, обговорить питання підтримки України, співпрацю з розміщення біженців та переселенців на території Америки та у світі, йдеться в повідомленні Держдепу. У відомстві також зазначили, що крім зустрічей з офіційними особами Канади, Блінкен відвідає громадський центр, який надає допомогу біженцям з України.
Наступного тижня міністри закордонних справ G7 зустрінуться в Берліні. Блінкен раніше проводив офіційні візити до всіх країн "Групи семи", але цей візит стане його першим офіційним візитом до Канади, пишуть ЗМІ.
"Цей візит зміцнить наше життєво важливе партнерство з Канадою", - заявив речник Держдепу Нед Прайс.
У вересні міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі провела візит до Вашингтона. Тоді під час спільної прес-конференції з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні, Жолі заявила, що Канада вводить нові санкції у зв’язку з неспровокованим і невиправданим вторгненням Росії в Україну, через фіктивні референдуми та спробу анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізьких областей України.
Всі новини дня
Заступник генсека ООН висловив "стриманий оптимізм" щодо Чорноморської зернової угоди
Організація Об’єднаних Націй, 26 жовтня (Reuters). Головний представник Організації Об’єднаних Націй з питань допомоги Мартін Гріффітс заявив у середу, що він «стримано оптимістично налаштований» щодо того, що дію угоди, укладеної за посередництва ООН, яка дозволила відновити експорт зерна з України Чорним морем, буде продовжено після середини листопада.
Гріффітс відвідав Москву разом із високопоставленим представником ООН з питань торгівлі Ребекою Грінспен на початку цього місяця для обговорення з російськими офіційними особами угоди, яка також спрямована на сприяння експорту російського зерна та добрив на світові ринки.
Згідно з угодою від 22 липня, Україна змогла відновити чорноморський експорт зерна, який зупинився, коли Росія вторглася до сусіда 24 лютого. Експортна угода була узгоджена на 120 днів.
«Ми прагнемо, щоб її якнайшвидше подовжили. Це важливо для ринку. Важливо лише для безперервності. І я все ще відносно оптимістично налаштований, що ми цього досягнемо. Ми наполегливо працюємо», - сказав Гріффітс журналістам.
Організація Об'єднаних Націй працює над продовженням угоди до року та згладжуванням спільних інспекцій суден представниками ООН, Туреччини, Росії та України. Організація Об’єднаних Націй заявила, що є затримка щодо більш ніж 150 кораблів.
"Я думаю, що нам слід ще раз переглянути деякі з цих (процедур), щоб побачити, чи можна їх якимось чином спростити", - сказав Гріффітс.
Офіційний представник ООН також запропонував розширити експортну угоду, включивши інший порт - Миколаїв.
Росія розкритикувала угоду, скаржачись, що її власний експорт усе ще обмежено, а українське зерно не надходить до країн, які цього потребують. Москва може не погодитись продовжити угоду про український експорт після кінця листопада.
«У нас би не було такого обсягу, якби цим не рухав приватний сектор. Усі це знають – Росія, Україна, Туреччина та ми знали, що це основа роботи, – сказав він. - У той час це не було задумано як повністю гуманітарна операція».
Він сказав, що угода знизила ціни, збільшила обсяги експорту та підвищила довіру, додавши, що угода «робила те, про що ми домовилися, і я не думаю, що в цьому хтось має сумніви».
- Марія Прус
- Голос Америки
У Варшаві відкрили школу для українських дітей-переселенців. Відео
Польща - країна, де знайшли тимчасовий притулок понад мільйон вимушених переселенців із України. Аби діти-переселенці не відставали від навчального процесу, у столиці країни Варшаві для них відкрили школу.
- Голос Америки
Тіло загиблого в Україні американця передадуть родині - Держдеп
Тіло американця, який загинув в бою в Україні, було ідентифіковано, передано українській владі і буде незабаром передано родині, повідомив речник Держдепу США Нед Прайс.
Прайс, від імені Сполучених Штатів, подякував Україні за те, що питання передачі тіла загиблого було включено до перемовин з Росією.
"З міркувань поваги до приватності родини, ми не розголошуємо більше деталей", - сказав Прайс.
Раніше в середу заступник голови Офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що йдеться про Джошуа Джонса.
Український посадовець написав в Telegram, що під час обміну полоненими в середу "також було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами".
Єрмак також заявив, що в результаті обміну полоненими "вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів".
В Держдепі США нагадали, що уряд не рекомендує американцям подорожувати до України, через повномасштабне вторгнення РФ до України а також радить громадянам США негайно полишити Україну, якщо це безпечно.
"Ми закликаємо громадян США спрямувати свою енергію на велику кількість інших можливостей допомогти Україні та її народові", - каже Прайс.
- Голос Америки
"Війна перетворила частину Чорного моря на зону воєнних дій" - Столтенберґ каже про збільшення присутності НАТО в регіоні
Війна Росії в Україні перетворила частини Чорного моря на зону воєнний дій, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ пресі в середу.
"Ракети, випущені з російських бойових кораблів в Чорному морі, завдають ударів по українських містах, а російські сили місяцями блокували українські порти, що призвело до найгіршої за роки світової продовольчої кризи", - наводить слова посадовця кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін.
Під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Румунії Ніколае Чуке, Столтенберґ запевнив, що Альянс готовий захищати союзників і посилює присутність в Чорному та Балтійському морях. Він вказав, що в регіоні діють канадські винищувачі а також там дислоковано сотні військових із Франції, Бельгії, Нідерландів та США.
Те, чого Україна зможе досягнути за столом переговорів повністю залежатиме від її сили на полі боюЄнс Столтенберґ
"НАТО не залякати і не стримати від підтримки права України на самооборону стільки, скільки буде необхідно", - вказав посадовець. Він зауважив, що більшість воєн закінчуються за столом перегворів, але відзначив, що "те, чого Україна зможе досягнути за столом переговорів повністю залежатиме від її сили на полі бою".
Посадовець назвав "абсурдними" звинувачення Росії на адресу України в буцімто підготовці нападу з використанням "брудної бомби". "Союзники відкидають беззаперечно неправдиві звинувачення і Росія не повинна використати неправдиві приводи для подальшої ескалації війни", - додав він.
Столтенберґ закликав Росію поновити дію домовленості, укладеної за посередництва Туреччини та ООН, яка дозволяла експортувати українське зерно через Чорне море.
Як повідомляв Голос Америки, цього тижня Україна звинуватила Росію в штучній затримці інспекції суден в Босфорі, через яку українські порти змушені працювати лише на 30% потужності.
"Враховуючи, що Росія штучно затримує інспекцію суден в Босфорі (це призвело до черги в понад 170 суден), то українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей", - написало Міністерство інфраструктури України в Telegram в понеділок.
В ООН закликали вжити додаткових нагальних заходів, щоб запобігти зривам поставок українського зерна.
"Наразі більше 150 кораблів чекають проходу біля Стамбула і ці затримки можуть спричинити зриви роботи каналу поставок та діяльності порту", - сказала представниця ООН в Чорноморській зерновій ініціативі Ісміні Палла.
Вона додала, що ООН щоденно спілкується из сторонами Чорноморської ініціативи, проекту, що дозволив розблокувати експорт українського зерна Чорним морем і який передбачає інспекцію суден в Стамбулі.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео