Блінкен відвідає центр підтримки українських біженців в Канаді

Організація Об’єднаних Націй, 26 жовтня (Reuters). Головний представник Організації Об’єднаних Націй з питань допомоги Мартін Гріффітс заявив у середу, що він «стримано оптимістично налаштований» щодо того, що дію угоди, укладеної за посередництва ООН, яка дозволила відновити експорт зерна з України Чорним морем, буде продовжено після середини листопада.

Гріффітс відвідав Москву разом із високопоставленим представником ООН з питань торгівлі Ребекою Грінспен на початку цього місяця для обговорення з російськими офіційними особами угоди, яка також спрямована на сприяння експорту російського зерна та добрив на світові ринки.

Згідно з угодою від 22 липня, Україна змогла відновити чорноморський експорт зерна, який зупинився, коли Росія вторглася до сусіда 24 лютого. Експортна угода була узгоджена на 120 днів.

«Ми прагнемо, щоб її якнайшвидше подовжили. Це важливо для ринку. Важливо лише для безперервності. І я все ще відносно оптимістично налаштований, що ми цього досягнемо. Ми наполегливо працюємо», - сказав Гріффітс журналістам.

Організація Об'єднаних Націй працює над продовженням угоди до року та згладжуванням спільних інспекцій суден представниками ООН, Туреччини, Росії та України. Організація Об’єднаних Націй заявила, що є затримка щодо більш ніж 150 кораблів.

"Я думаю, що нам слід ще раз переглянути деякі з цих (процедур), щоб побачити, чи можна їх якимось чином спростити", - сказав Гріффітс.

Офіційний представник ООН також запропонував розширити експортну угоду, включивши інший порт - Миколаїв.

Росія розкритикувала угоду, скаржачись, що її власний експорт усе ще обмежено, а українське зерно не надходить до країн, які цього потребують. Москва може не погодитись продовжити угоду про український експорт після кінця листопада.

«У нас би не було такого обсягу, якби цим не рухав приватний сектор. Усі це знають – Росія, Україна, Туреччина та ми знали, що це основа роботи, – сказав він. - У той час це не було задумано як повністю гуманітарна операція».

Він сказав, що угода знизила ціни, збільшила обсяги експорту та підвищила довіру, додавши, що угода «робила те, про що ми домовилися, і я не думаю, що в цьому хтось має сумніви».