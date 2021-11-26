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Блінкен обговорив ситуацію навколо України зі Столтенбергом

На фото: Генсек НАТО Єнс Столтенберг та державний секретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити повідомлення про нетипову військову активність Росії поблизу України та інші питання. Про це повідомили у Держдепартаменті.

Блінкен зазначив, що він з нетерпінням очікує на зустрічі на рівні міністрів закордонних справ у Ризі наступного тижня і діалогу з усього спектру питань, що стоять перед НАТО, повідомив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Держдепартамент не повідомив інших подробиць розмови.

Відповідно до повідомлення розміщеного на сайті Держдепу, з 29-го листопада по 2 грудня Блінкен відвідає Ригу та Стокгольм.

У Ризі Блінкен проведе зустрічі з лідерами Латвії та союзниками по НАТО, і відвідає конференцію міністрів закордонних справ країн Альянсу, щоб "проконксультуватись із союзниками щодо питань, які є центральними для Альянсу НАТО та безпеки трансатлантичної спілоноти".

1-го грудня Блінкен відвідає зустріч Ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ у Стокгольмі. Перебуваючи у Швеції, Блінкен також зустрінеться з високопосадовцями країни.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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