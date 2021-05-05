З чим їде до Києва держсекретар США Блінкен

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном має прибути до України 5 травня ввечері одразу після триденних переговорів з міністрами закордонних справ «Великої сімки» та кількох інших країн у Лондоні.

Майже кожна згадка України американським держсекретарем тепер супроводжується повторюваною фразою про «непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України».

Ці наполягання, до яких долучилися всі провідні західні держави, а також сам факт візиту Блінкена до Києва мають на меті підтвердити позицію США і Заходу загалом на тлі зростання напруженості в українсько-російському протистоянні, що виявилося в нещодавньому демонстративному стягуванні російських військ до України, і в зростанні кількості сутичок та жертв на смузі, що розділяє українські війська та підтримувані Росією збройні формування на Донбасі.

Корупція – це інструмент, який використовує Кремль, щоб підірвати Україну зсередини та підкуповувати урядовців.

Ентоні Блінкена у поїздці супроводжуватиме його новопризначена заступниця Вікторія Нуланд, яка працювала з українськими питаннями в адміністрації Барака Обами.

Нуланд називають прихильницею твердої політики Вашингтона щодо Москви і досвідченою та добре обізнаною у європейських справах.

На слуханнях у Сенаті США минулого місяця під час її затвердження на посаді Вікторія Нуланд багато говорила про те, що для зміцнення України потрібна і міжнародна підтримка, і внутрішні зусилля українців зокрема для подолання корупції.

«Корупція – це інструмент, який використовує Кремль, щоб підірвати Україну зсередини та підкуповувати урядовців. Тому праця над цими проблемами відповідає нашим спільним інтересам. Підтримка України Конгресом важлива, але вони самі повинні зробити конкретні кроки, щоб пройти цей шлях», - заявляла Нуланд.

Її колега у Державному департаменті Філіп Рікер нещодавно також повторював на важливості дій всередині України і сказав: «Для забезпечення кращого майбутнього для всіх українців належить докласти ще багато важкої праці».

Деякі американські коментатори зауважують, що на тлі приготувань першого візиту президента Джо Байдена у червні до Європи і можливого саміту з президентом Росії Путіним, Вашингтон можливо мав би влаштувати зустріч Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським.

«Я в захваті від того, що держсекретар Блінкен їде до України цього тижня. І я далі вважаю, що президент США мав би зустрітися з президентом Зеленським у Вашингтоні цього місяця перед зустріччю з Путіним у Європі наступного місяця», - написав у Твіттері колишній американський посол у Москві, а тепер професор Стенфордського університету Майкл Макфол.

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